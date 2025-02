¿Qué películas, directores, actores y actrices suman más premios Goya?

Se acerca la fecha de la 39º edición de los Premios Goya y se suceden las quinielas sobre los posibles ganadores de 'un cabezón' que directores, actores y actrices, además del resto de profesionales del cine en hasta 28 categorías, ansían con fervor. Algunos títulos de películas y nombres de cineastas e intérpretes pueden presumir de tener el máximo de galardones desde la primera edición, en 1987, ¿cuáles son?



Es una cinta estrenada en 2004 la que hasta el momento tiene el récord de goyas: 'Mar adentro', del director Alejandro Amenábar, basada en la vida de Ramón Sampedro, un tetrapléjico postrado en la cama treinta años tras un accidente en el mar y que fue pionero en pedir la eutanasia en España. La película, que se alzaría también con el Óscar a mejor filme extranjero, sumó en la gala de 2005 un total de 14 premios de 15 nominaciones.



El ránking de la lista de películas más premiadas por la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España continúa con '¡Ay Carmela!', de Carlos Saura, que en 1991 logró 13 premios de 15 nominaciones.



El pasado año, 'La sociedad de la nieve', de Juan Antonio Bayona, sobre la epopeya en los Andes del equipo de rugby uruguayo en 1972, se colocó en tercera posición de películas con más premios Goya: 12 de 13 nominaciones. 'Blancanieves' (Pablo Berger, 10 premios de 18 nominaciones), 'La isla mínima' (Alberto Rodríguez, 10 premios de 17 nominaciones) y 'Handia' (Jon Garaño y Aitor Aregi, 10 premios de 13 niominaciones) completan la lista de películas más premiadas hasta el momento.

Directores con más premios

La mejor dirección es otra de las categorías más destacadas. Juan Antonio Bayona puede presumir de haber recogido 'el cabezón' cuatro veces en sus cuatro nominaciones por: 'El orfanato' (mejor dirección novel, 2007), 'Lo imposible' (2012), 'Un monstruo viene a verme' (2016) y 'La sociedad de la nieve' (2024). Le sigue muy de cerca Fernando León de Aranoa, que también suma cuatro goyas, pero de cinco nominaciones. Se le ha premiado por 'Familia' (mejor dirección novel, 1996), 'Barrio' (1998), 'Los lunes al sol' (2002) y 'El buen patrón' (2022).



Alejandro Amenábar posee hasta ahora tres goyas de seis nominaciones: 'Tesis' (mejor dirección novel, 1996), 'Los otros' (2001) y 'Mar adentro' (2004). En cuarto lugar está Pedro Almodóvar, que de diez nominaciones a este galardón ha logrado tres: 'Todo sobre mi madre' (1999), 'Volver' (2006), 'Dolor y gloria' (2019).



Otros de los cineastas con más goyas a mejor dirección son Isabel Coixet (seis nominaciones y dos goyas, por 'La vida secreta de las palabra' de 2005 y 'La librería' de 2017) y Fernando Trueba (cinco nominaciones y dos goyas, por 'El sueño del mono loco' (1989) y 'Belle Époque' (1992).

Actores y actrices