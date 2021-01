'El profesor de persa': la mentira más ingeniosa para huir de los nazis

La lista de películas que abordan la cuestión del Holocausto es casi infinita y sigue engordando cada año, en una búsqueda incansable de respuestas o nuevas preguntas sobre un asunto que permanece vivo en la memoria colectiva. Esta es la reflexión que hace el cineasta Vadim Perelman, para quien no hay suficientes películas que expliquen lo que sucedió en Europa entre 1941 y 1945 y que pone su grano de arena con la cinta 'El profesor de persa', una historia curiosa sobre el ingenio y la astucia que puede provocar el ansia por sobrevivir.

"La gente siempre se queja cuando aparece una película sobre el Holocausto, pero nunca serán suficientes, especialmente si además se narran nuevas facetas de lo sucedido", ha defendido el director de esta película en conversación con Vozpópuli desde Vancouver, donde reside desde que era adolescente, después de haber vivido en Roma y en Ucrania, donde nació en 1963. Procedente de una familia judía, para el cineasta "todas las películas sobre el Holocausto son un tributo y un recordatorio acerca de lo que sucedió". Sin embargo, cree que no siempre deben ser una "lección", sino que deben jugar con el "entretenimiento" a pesar de "mantener el mensaje".

En 'el profesor de persa', basada en el relato 'Erfindung einer Sprache' ('Invención de una lengua'), de Wolfgang Kohlhaase, se desarrolla en Francia, en 1942, cuando Guilles es arrestado junto a otros judíos y enviado a un campo de concentración en Alemania. Movido por el miedo y la desesperación por seguir vivo, convence a los soldados de las SS de que no es judío, sino persa, lo que le permitirá seguir con vida. A cambio, tendrá que esforzarse en enseñar un idioma que no conoce, el farsi, a uno de los oficiales del campo y mantener en secreto su verdadero origen para sobrevivir.

Hay una escena que me gustaría filmar un día, y es que en Auschwitz había personas que se despertaban, se lavaban los dientes, escribían a sus hijos e iban a matar gente"

La película, que se presentó en la edición de la Berlinale de 2020, ha tenido un gran éxito en Alemania, y el director lo achaca a la manera en la que retrata a los nazis, a quienes muestra como "seres humanos". "Siempre llevan armas, gritan, disparan, matan y solo son viciosos fundamentalistas en la pantalla. En 'La lista de Schindler' uno ve sangre que cae de su nariz para dar un poco de humanidad. Pero nunca se llega a tocar ciertos temas", ha señalado el cineasta, consciente de que "humanizarles fue algo peligroso". "Creo que fue muy valiente, porque te pueden condenar y preguntarte cómo te has atrevido, pero creo que funcionó. El hecho de que humanos como nosotros fueran capaces de hacer eso lo convierte en algo más terrorífico", apunta Perelman. Precisamente, cree que la "banalidad" es algo que "nunca se ha mostrado" y que eso es lo que atrae de su historia. "Hay una escena que me gustaría filmar un día, y es que en Auschwitz había personas que se despertaban, se lavaban los dientes, escribían a sus hijos e iban a matar gente", añade.

Torre de Babel

El protagonista de esta película es el excepcional Nahuel Pérez Viscayart, un actor argentino que a estas alturas cuenta con suficientes méritos para ser considerado uno de los intérpretes más interesantes del panorama actual, con trabajos tan sobresalientes como '120 pulsaciones por minuto' (2017) o 'Nos vemos allá arriba' (2016). Su trabajo aquí es admirable porque, además de la veracidad y la emotividad de su personaje, defiende un diálogo constante en un alemán que desconoce y que aprendió de memoria fonéticamente. Él no es el único, puesto que tampoco el director sabe una palabra de alemán, así que el rodaje de esta película se convirtió en una especie de torre de Babel.

Soy de Kiev, donde los nazis entraron a finales de julio de 1941. Mi madre nació en un tren, cuando mi abuela escapaba de la ciudad, y fue una de las afortunadas que consiguió huir. Miles de amigos y familiares se quedaron y fueron masacrados. No estaría aquí si no hubieran sido evacuados"

La conexión de Perelman con esta película es la misma que puede tener "todo judío", a pesar de no abordar ninguna circunstancia familiar concreta del director. "Soy de Kiev, donde los nazis entraron a finales de julio de 1941. Mi madre nació en un tren, cuando mi abuela escapaba de la ciudad, y fue una de las afortunadas que consiguió huir. Miles de amigos y familiares se quedaron y fueron masacrados. No estaría aquí si no hubieran sido evacuados", ha contado.

'El profesor de persa', que participó el pasado otoño en el Festival de Cine Europeo de Sevilla y en la Seminci de Valladolid, llega a la gran pantalla este viernes, el lugar en el que la película ofrece la mejor experiencia, según el director, quien no ve "sustituto" a esa forma "poderosa" de ver cine. "En los festivales de España por los que pasó, todo el mundo lloraba al final de la proyección, y no me puedo imaginar a la gente llorando en sus casas", ha enfatizado Perelman, quien cree que a finales de 2021 se habrá alcanzado la normalidad y el cine volverá en todo su esplendor.