Premios Oscar: Sean Baker hace historia con 'Anora'

En una de las ceremonias de los premios Oscar más inciertas que se recuerdan, el cineasta Sean Baker ha hecho historia. Su película Anora ha sido la máxima galardonada de la velada con un total de cinco galardones, de los cuales cuatro han sido para él: mejor película, mejor dirección, mejor guion original y mejor montaje, a los que se suma el galardón a la mejor actriz protagonista, que ha recogido Mikey Madison ante los ojos atónitos de Demi Moore, a quien se esperaba ver sobre el escenario. De esta forma, el director de Anora iguala el record de Walt Disney en 1953 en número de estatuillas en una misma noche, aunque entonces los galardones no premiaron el trabajo de una única película, como sí ha ocurrido en esta ocasión.

Si bien es cierto que Anora llegaba a los Oscar con el sello de Cannes, tras haber ganado la Palma de Oro en su pasada edición (como ocurrió con Parásitos en 2020), y también con el crédito de los galardones que otorgan los diferentes gremios (los sindicatos de guionistas, productores y directores, entre otros reconocimientos), nadie tenía claro lo que iba a suceder en una noche en la que Emilia Pérez partía como favorita con 13 nominaciones, de las cuales finalmente solo ha logrado dos: mejor canción original y mejor actriz de reparto para Zoe Saldaña. The Brutalist, otra de las favoritas con diez nominaciones, se ha conformado con tan solo tres premios, entre ellos el de mejor actor, que ha recibido Adrien Brody, mientras que Wicked que partía con diez candidaturas tan solo ha recibido un Oscar (mejor diseño de vestuario).

En el caso de Cónclave, de Edward Berger, tan solo ha logrado uno de los ocho premios Oscar a los que aspiraba (mejor guion adaptado), mientras que A complete unknown, el biopic de Bob Dylan estrenado el pasado viernes en los cines españoles, no ha conseguido ni una de las estatuillas por las que competía, entre ellas, la de mejora actor protagonista, en la que Thimotée Chalamet tenía adversarios difíciles.

A pesar de los nervios por conocer el desenlace de esta edición de los Oscar, ni la emoción de la incertidumbre ni el ritmo divertido y ágil de la ceremonia han conseguido levantar del todo el tedio que produce siempre seguir una gala que en esta ocasión se ha alargado hasta las cuatro horas. Eso sí, por fin se ha conocido, como si se tratase de una película, el resultado final de una campaña que ha estado marcada en las últimas semanas por la polémica en torno a los mensajes de la red X de Karla Sofía Gascón, apartada de los focos hasta la reciente gala de los premios Cesar del cine francés, donde reapareció sin hacer declaraciones, como ha ocurrido en esta ocasión.

La actriz española, primera intérprete trans en aspirar a una estatuilla, no ha pisado la alfombra roja ni se ha dejado fotografiar en los instantes previos a la gala. Sin embargo, no ha pasado desapercibida, puesto que el maestro de ceremonias de esta edición, Conan O'Brian, se ha encargado de recordarla en su monólogo de apertura. "Anora usa la palabra 'f' 479 veces. Eso es más que el récord establecido por el publicista de Karla Sofía Gascón… Karla, si vas a tuitear sobre los Oscar esta noche, mi nombre es Jimmy Kimmel", bromeó. La actriz española no tuvo espacio, en cambio, en el discurso de Zoe Saldaña, aunque sí en las palabras de los creadores de la canción de Emilia Pérez, El mal.

"Supongo que los estadounidenses están emocionados de ver a alguien finalmente enfrentarse a un poderoso ruso", ha bromeado Conan O'Brian

El presentador de la 97 edición de los Oscar, que de nuevo se celebran como es tradición en el Teatro Dolby de Los Angeles, ha sido divertido, ameno y animado, con las dosis justas de elegancia, pero también mordaz cuando ha tenido ocasión, en una gala que habitualmente es demasiado políticamente correcta. Así, además de hacer mención a la polémica de la temporada, también ha hecho referencia a las relaciones entre Trump y Putin, en referencia a la trama de Anora. "Supongo que los estadounidenses están emocionados de ver a alguien finalmente enfrentarse a un poderoso ruso", ha dicho.

Ucrania y Palestina

Aunque no han abundado, no ha sido esta la única crítica o alusión a la situación política internacional. Solo Daryl Hannah, eso sí, ha mostrado su apoyo a Ucrania antes de entregar el Oscar al mejor montaje, mientras que Adrien Brody, galardonado a mejor actor por su papel de un exiliado del nazismo en The Brutalist, ha pronunciado unas palabras más generales al señalar su deseo de vivir en "un mundo más sano y más inclusivo". "Si el pasado nos recuerda algo, nos enseña algo, es a no pasar por alto las cosas, no dejar que el odio venza. Vamos a luchar por lo que es válido", ha afirmado en referencia al contenido de su película.

Sin embargo, los verdaderos protagonistas de los mensajes en clave política han sido el palestino Basel Adra y el israelí Yuval Abraham, dos de los directores de No other land, película ganadora al mejor documental, que han pedido "acciones para terminar" contra lo que consideran una "injusticia" y una "limpieza étnica del pueblo palestino". "La destrucción atroz de Gaza y de su gente tiene que acabar", ha señalado Abraham, quien ha pedido una "solución sin supremacía étnica" en la que, según ha lamentado, Estados Unidos "ayuda a bloquear el camino".

En el apartado de los tradicionales homenajes a las personalidades desaparecidas en el último año, además del in memorian habitual, no han faltado sendos tributos a dos figuras clave del cine: el desaparecido Gene Hackman, cuya aportación ha recordado su amigo y compañero Morgan Freeman, o Quincy Jones, de manos de Oprah Winfrey, Whoopi Goldberg y Queen Latifah.

Se ha echado de menos, eso sí, un homenaje más sentido y extenso a David Lynch que, no obstante, sí ha sido recordado en el patio de butacas por la actriz Isabella Rossellini, vestida de terciopelo azul, y sentada junto a Laura Dern, otra de las musas del cineasta. Su cine también estuvo en ese homenaje a la ciudad de Los Angeles a la que se quiso recordar tras los devastadores incendios ocurridos hace varias semanas, motivo por el que se invitó al jefe de bomberos y varios miembros del cuerpo a subir al escenario y participar con humor en una gala más centrada en mirar al futuro que en llorar el pasado.

Con todo, más allá de reivindicaciones políticas, ironías y muchos recuerdos a las familias, presentes o ausentes, queda el mensaje Sean Baker al revindicar la esencia de todo lo que realmente da sentido a estos premios, más allá del glamour y las alfombras rojas. "En un momento en el que el mundo parece muy dividido, esto es más importante que nunca. Es una experiencia comunitaria que nadie puede tener en casa, y ahora mismo la experiencia en el cine está en peligro", ha resaltado el director de películas como Florida project en un alegato por el cine que ha pronunciado en presencia de Tarantino, quien le ha hecho entrega del Oscar al mejor director.