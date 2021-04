Los premios Oscar se entregarán este domingo 25 de abril en una gala que busca mantener todo el glamur y el brillo de ediciones pasadas. Si bien en 2020 la ceremonia se celebró antes de que el mundo se confinara a causa de la covid, este año la ceremonia más importante del mundo cinematográfico no ha podido evitar las consecuencias: los galardones se entregarán dos meses más tarde de lo habitual y tendrán dos sedes -Los Angeles y Londres-.

Sin duda, la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España ha anunciado que tomará todas las medidas para garantizar la seguridad en la gala, que se celebrará en la estación de tren Union Station: se realizarán tres pruebas de covid en los días previos a la ceremonia y habrá distancia de seguridad para la poca prensa que estará acreditada, entre otras cosas. Según ha avanzado esta semana el medio estadounidense Variety y recoge Vozpópuli, la ceremonia contará con 170 personas, por lo que los invitados entrarán y saldrán de la ceremonia.

Además, el uso de mascarillas no será obligatorio durante la retransmisión, aunque sí durante los anuncios. Se trata de todo un espectáculo televisivo que, a diferencia de los Globos de Oro, que se entregaron en remoto y solo contaron con videoconferencias, tratan de imaginar que la pandemia no para el mundo. Como todas las ediciones, en esta ocasión la 93 gala de los Oscar tiene algunas curiosidades que merece la pena repasar:

Sin maestro de ceremonias

Como ocurre desde la edición de 2019, en esta ocasión tampoco habrá un maestro de ceremonias encargado de conducir la gala. En cambio, los Oscar si contarán con la presencia de grandes estrellas de cine para participar en la ceremonia, como es el caso de Brad Pitt, Laura Dern, Joaquin Phoenix, Boon Joon Ho, Renée Zellweger, Zendaya, Reese Witherspoon, Harrison Ford o Halle Berry, entre muchos otros.

¿Oscar póstumo?

El actor, dramaturgo y guionista estadounidense Chadwick Boseman falleció en agosto de 2020 a causa de un cáncer diagnosticado en 2016. La Academia de Hollywood anunció su nominación a mejor actor por su papel en MA Rainey's black bottom, categoría en la que su nombre aparece junto a los de Steven Yeun (Minari), Riz Ahmed (Sound of metal); Anthony Hopkins (El padre) y Gary Oldman (Mank). Si trabajo de Boseman finalmente es el elegido por los académicos, se convertiría en el tercer actor en recibir a título póstumo este galardón, después de Peter Finch, por Network (1976) y de Heath Ledger por The Dark Knight (2009).

Dos mujeres nominadas a mejor dirección

Esta edición de los premios Oscar podría hacer historia al premiar por segunda vez en la trayectoria de los galardones a una mujer con la estatuilla a la mejor dirección. De momento, esta es la primera vez que dos directoras compiten en la misma edición por el preciado galardón. Por un lado, Chloé Zhao con la laureada Nomadland y, por otro, Emerald Fennell por Una joven prometedora.

En cualquier caso, la lista es muy corta en los 93 años de los Oscar: solo cinco mujeres han estado nominadas en las ediciones anteriores y solo una consiguió ganar. Se trata de Kathryn Bigelow con En tierra hostil (2010), la única mujer que consiguió el premio entre el resto de directoras que optaron a este galardón: Lina Wertmüller (Seven Beauties, 1977), Jane Campion (The Piano, 1994), Sofia Coppola (Lost in Translation, 2003) y Greta Gerwig (Lady Bird, 2018)

Una cineasta podría igualar a Walt Disney

Si bien Chloé Zhao es también la primera cineasta de ascendencia asiática nominada en estos premios, también podría ser la directora que destrone al mismísimo Walt Disney en la noche más importante del cine. Con sus seis nominaciones, la cineasta podría igualar el récord que consiguió el pionero de la industria de animación en una sola gala. En esta edición, el nombre de Zhao aparece en cuatro nominaciones (película, dirección, guion y montaje).

Españoles en los premios Oscar

Los españoles que competirán este domingo en los Oscar no aparecen en las imágenes promocionales, no acaparan titulares ni son objetivo de las cámaras en los "photocalls". Sin embargo, su trabajo artesanal hace posible que salgan adelante los proyectos con esa calidad que, aunque cuesta apreciar en la gran pantalla, es imprescindible para un resultado sobresaliente. Se trata de las productoras Marisa Fernández Armenteros y María del Puy Alvarado (El agente topo), el maquillador Sergio López-Rivera (La madre del blues) y Santiago Colomo, el primer español que opta al Oscar a los mejores efectos especiales por su trabajo en The One and Only Ivan.

Primer actor de ascendencia asiática

Esta edición puede ser considerada la más inclusiva ya que, además de las categorías en las que la mujer tiene más visibilidad, también destaca entre las nominaciones a mejor actor Steven Yeun como primer asiático-americano en optar a este premio, reconocido por su trabajo en Minari.

Glenn Close: la actriz más nominada sin premio

La actriz Glenn Close es la actriz que aglutina más nominaciones a los Oscar sin haber conseguido sostener nunca una estatuilla en sus manos. En esta ocasión, opta al Oscar a mejor actriz secundaria por su trabajo en Hillbilly Elegy y tiene duras competidoras: Maria Bakalova (Borat 2), Olivia Colman (El padre) Amanda Seyfried (Mank) y Yuh-Jung Youn (Minari).