Kendrick Lamar lidera con ocho nominaciones las candidaturas en los Grammy

El rapero estadounidense Kendrick Lamar ha liderado con ocho nominaciones las candidaturas para la 61 edición de los Grammy, unos premios en los que también será un contendiente destacado el rapero canadiense Drake gracias a sus siete menciones, anunció hoy la Academia de la Grabación.

El hip-hop dominó las candidaturas para la 61 edición de los premios más importantes de la música, aunque por detrás de Kendrick Lamar y Drake se situó la cantante de folk Brandi Carlile con seis nominaciones para los Grammy.

Pablo Alborán, nominado

El cantante español Pablo Alborán está entre los nominados a los premios Grammy 2019. El artista malagueño ha conseguido con Prometo, su cuarto álbum de estudio, ser uno de los nominados al Mejor Disco de Pop Latino.

Una categoría en la que competirá con la mexicana Natalia Lafourcade, nominada por Musas; el colombiano Carlos Vives, con su nueov disco Vives; la puertorriqueña Raquel Sofía con su disco 2:00 AM, y la argentina Claudia Brant, con su trabajo Sincera.

Lamar vs Drake

Mientras tanto, Lamar, como máximo responsable de la banda sonora de 'Black Panther', y Drake con su disco 'Scorpion' competirán por el gramófono dorado al álbum del año.

En esta categoría de los Grammy también fueron nominados Cardi B ('Invasion of Privacy'), Brandi Carlile ('By The Way, I Forgive You'), H.E.R. ('H.E.R.'), Post Malone ('Beerpongs & Bentleys'), Janelle Monáe ('Dirty Computer') y Kacey Musgraves ('Golden Hour').

'I Like It', el tema de la estadounidense de origen latino Cardi B junto al colombiano J Balvin y el puertorriqueño Bad Bunny, optará al Grammy a grabación del año.

'I Like It' se enfrentará en esta categoría a 'The Joke', de Brandi Carlile; 'This Is America', de Childish Gambino; 'God's Plan' de Drake; 'Shallow', de Lady Gaga y Bradley Cooper; 'All The Stars', de Kendrick Lamar y SZA; 'Rockstar', de Post Malone Feat. 21 Savage, y 'The Middle', de Zedd Feat. Maren Morris y Grey.

En canción del año, que a diferencia de grabación del año premia la excelencia en la composición, fueron nominados en esta edición de los Grammy 'All The Stars', de Kendrick Lamar y SZA; 'Boo'd Up', de Ella Mai; 'God's Plan', de Drake; 'In My Blood', de Shawn Mendes; 'The Joke', de Brandi Carlile; 'The Middle', de Zedd Feat. Maren Morris y Grey; 'Shallow' de Lady Gaga y Bradley Cooper, y 'This Is America', de Childish Gambino.

Asimismo, Chloe x Halle, Luke Combs, Greta Van Fleet, H.E.R., Dua Lipa, Margo Price, Bebe Rexha y Jorja Smith se disputarán el Grammy a mejor nuevo artista.

Tras celebrar en 2018 su 60 cumpleaños en Nueva York (EEUU), los Grammy regresarán a Los Ángeles el próximo año con una gala que tendrá lugar el 10 de febrero en el Staples Center de la ciudad californiana.