El premio Planeta cambiará de formato

El premio Planeta, uno de los mejor dotados del mundo, se entregará el próximo día 15 de octubre, como es tradicional desde 1952, pero "no será en formato tradicional" que se celebra con una cena donde se anuncia el ganador. Así lo ha señalado este jueves Jesús Badenes, del Grupo Planeta, durante una intervención en el Foro Edita.

A preguntas de los asistentes, Badenes ha indicado que están trabajando en la organización del evento, a pesar de que hoy, por la pandemia de coronavirus, "la única certeza es una gran incertidumbre, pero habrá premio Planeta el día 15, cumpliendo todas las medidas sanitarias".Sin embargo, será distinto respecto a otras ediciones, puesto que no habrá un millar de invitados en la cena de entrega del galardón.

No obstante, según Badenes, "queremos que una tradición de tantos años perdure porque un gran vehículo para crear lectores y autores no puede verse truncado".

Historia del premio

Sobre el Planeta más de uno duda y descree. En no pocas ocasiones. ¿Está o no previsto? Se pregunta más de uno, prácticamente desde el inicio de los tiempos. Ya lo ha dicho Fernando Savater. Es como discutir sobre si los Reyes Magos son los padres. En 1989, durante la rueda de prensa que ofreció Soledad Puértolas, ganadora de ese año por Queda la noche, un periodista intervino para preguntar cómo había sido posible que Puértolas hubiera sido invitada al acto de premiación, si aún no se había dado a conocer el fallo y por tanto, el nombre del ganador. Según el propio Borrás, José Manuel Lara, presidente de Planeta, le respondió al reportero: "¿Creo que usted todavía cree que los niños vienen de París?".

Es uno de los premios literarios más antiguos y el mejor dotado económicamente que se concede a obras escritas en español. Fundado por José Manuel Lara con la intención de promover nuevos escritores, se convocó por primera vez en 1952 y desde entonces acumula 67 ediciones. En ninguna ocasión desde su creación la cita ha cambiado de fecha. El veredicto del premio se lee en una cena pública, que se realiza en Barcelona todos los los 15 de octubre. ¿La razón? Debido al día de Santa Teresa, onomástica de la esposa del fundador del premio, María Teresa Bosch.

Es un premio longevo y pertenece al grupo mediático y editorial más potente de España: Planeta, cuya cuota de mercado del libro es del 50%.Año tras año a la cita acuden las más variadas personalidades del mundo de la cultura, la literatura, la política, la empresa y el periodismo, pero también de la farándula y el espectáculo. Todo se mezcla. Se mimetiza. Desde cargos como el presidente de la Generalitat y autoridades como los reyes de España -Felipe VI y Letizia estuvieron en su 65 aniversario- hasta figuras de tan distinto pelaje como Boris Izaguirre o Risto Mejide. En su palmarés se mezclan dos premios Nobel, Cela y Vargas Llosa, hasta autores como Manuel Vázquez Montalbán, Eduardo Mendoza o Jorge Semprún. Muchos hablan del premio cual circo. Y lo es. En su pista se mezclan los leones y las gacelas. Siempre. Es uno de sus grandes atributos.