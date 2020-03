Disney+ llega a España: en qué se diferencia de Netflix y HBO

La oferta de plataformas de 'streaming' sigue creciendo. El servicio de películas y series de Disney ya está en España y será una dura competencia de otros gigantes audiovisuales como Netflix, HBO, Amazon Prime Video o Apple TV+.

Así,Disney+ es solo el último de los gigantes que se ha unido al mercado del 'streaming'. Cada vez más compañías se apuntan al carro de los servicios de series y películas, pero la compañía de Micky Mouse lanzará una de las ofertas más competitivas.

El catálogo del gigante del entretenimiento será uno de los más reclamados, puesto que contará tanto con filmes y ficciones clásicas y que continúan siendo de las más aclamadas entre el público, así como con nuevas producciones.

El mercado de las plataformas digitales que antes lideraban indudablemente Netflix y HBO ha ido viendo como se unían actores con precios más competitivos o fichajes difíciles de superar. Pero, ¿cuáles son las principales diferencias entre estos gigantes y Disney+?

Catálogo

La principal baza de Disney+ es, por tanto, su catálogo. Este incluirá desde sus cintas más míticas de Mickey Mouse y demás personajes animados de Walt, hasta las últimas como 'Frozen'. No solo eso, en esta nueva plataforma se podrán ver las factorías completas de Marvel (ya que se hizo con 21th Century Fox el pasado marzo), de Pixar, la saga 'Star Wars' y National Geographic.

Además de estos contenidos y tras la adquisición de Fox, hace unas semanas la compañía anunció que contaría con todas las temporadas de 'Los Simpson'. Son un total de 31 temporadas y lleva en parrilla desde el 18 de diciembre de 1989, con un total de 676 capítulos.

En cuanto a los espectadores, por tanto, la oferta de Dinsey va dirigida a un público infantil y familiar.

En el caso de Netflix, la plataforma de Reed Hastings cuenta con contenidos propios pero también de terceros, por ello, perderá cintas de Marvel y de 'Star Wars', que recogerá directamente Disney. Además, en este servicio, las producciones están dirigidas a un público más generalista.

Lo mismo ocurre con HBO, se trata de una plataforma que dirige sus contenidos a un público más generalista.

Precios y tarifas

El servicio de contenidos en 'streaming' de Disney tendrá el precio más económico de las plataformas digitales mencionadas. Antes de este mismo martes y como venía anunciando desde hace meses, el precio era de 59,99 euros al año, lo que suponía pagar 4,99 euros al mes.

No obstante, si no se adquirió esta oferta, a partir de ahora Disney+ tendrá un precio de 69,99 euros al año, en decir, 6,99 euros al mes. No obstante, no será así para los clientes de algunos planes de Movistar -Disney anunció hace unos días que se aliaba con Movistar para lanzar su plataforma en España.

Para quienes cuenten con los planes Fusión Total, Fusión Total Plus y Fusión Selección Plus Ficción, los contenidos de Disney+ serán gratis.

Si se compara con las otras dos plataformas, es la más barata. Netflix cuenta con tres tarifas: la básica, con un precio de 7,99 euros al mes; la estándar, que cuesta 10,99 euros mensuales; y la premium, con 13,99 euros al mes.

También es más económica que HBO, cuyo precio actual tras la última subida de hace unos meses se sitúa en 8,99 euros mensuales. Además, debido a la crisis del coronavirus, está ofreciendo dos semanas gratuitas.

Resolución de los contenidos

En el caso de Disney Plus, en la única oferta con la que cuenta (además de la de prelanzamiento) se podrán ver los contenidos en resolución 4K, algo que no es posible, por ejemplo, con el plan básico de Netflix.

La de Hastings, hay que pagar mínimo 10,99 euros mensuales para ver contenidos en HD. Si se quiere ver las series y películas en ultra HD, el precio sube hasta los 13,99 de la tarifa premium.

HBO también ofrece sus contenidos HD con su tarifa a 8,99 euros mensuales.

28 millones de usuarios

El último dato del que se tiene constancia es que Disney+ cuenta con más de 28 millones de usuarios, una cantidad que habría logrado tras tan solo cinco meses de su lanzamiento en Estados Unidos y Canadá, países donde debutó y a los que ahora se añadirá España.

En la última presentación de resultados, el pasado 5 de febrero, la compañía dio a conocer que ganó un 23% menos en el primer trimestre fiscal de 2020, pero que hasta entonces había logrado 26,5 millones abonados en su plataforma.

Con estas cifras, y como ha recogido el comparador de telefonía e Internet especializado en 'streaming' Roams en un comunicado, Disney Plus se hace con una cantidad de usuarios que a Netflix le costó cinco años conseguir desde su puesta en marcha.