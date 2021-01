El pueblo contra los 'posmos': un debate que incendia las redes

Desde hace un par de años, arrecia un debate en redes sobre los efectos de la posmodernidad. Sin duda, ha dado textos estimulantes, que ayudan a pensar, de los que recomendaré uno reciente por cada bando (simplificando mucho la batalla). Por ejemplo, fue muy compartida este mismo año la “Carta a un joven posmoderno”, firmada por Diego S. Garrocho, profesor de ética en la Universidad Autónoma de Madrid. “Tu narcisismo y tú sabíais que no eras como los demás y empezaste a tirar del hilo. Creíste leer en aquellas páginas que la locura era una simple convención social y que cualquier ordenación de la realidad no era más que un trampantojo de normas ilegítimas”, escribía en El Español refiriéndose a algunas recepciones de la filosofía de Michel Foucault y Jacques Derrida, entre otros.

Por otro lado, tenemos al critico de arte Iván de la Nuez y su artículo “¿Quiénes son los amigos del pueblo y cómo luchan contra los posmodernos?”, publicado en la revista cubana El Estornudo. “Lo que trasluce esta bronca renovada contra lo que se engloba como ‘posmoderno’ es, sobre todo, la prepotencia del miedo —a la ambigüedad, a lo fraccionario, a las identidades por elección, al avance de una cultura híbrida difícil de encuadrar en los esquemas de una España inmutable. Con el tono burlesco correspondiente, aquí lo ‘post’ no refiere una entidad ‘posterior’ sino una magnitud ‘disminuida’. De hecho, no suele emplearse para calificar sino para descalificar”, destaca. Si duda, esta 'bronca renovada' tiene su resurrección reciente en España con el debate producido por el exitoso ensayo La trampa de la diversidad (2018, Akal), del analista político Daniel Bernabé. Además de estas posiciones políticas elaboradas, en redes sociales el debate suele degenerar en una especie de lucha navajera entre tribus urbanas, filosóficas o pseudofilosóficas.

"En España hemos sido posmodernos sin haber sido realmente modernos", explica Alberto Santamaría

Para marcar los límites, recurrimos a dos autoridades en la materia: el sociólogo César Rendueles y el filósofo Alberto Santamaría. Este último valora así el asunto: “Es un debate extraño en sí mismo. Y tal vez se debe a que en España hemos sido posmodernos sin haber sido realmente modernos. Entiéndaseme: no hemos tenido un debate real sobre nuestra modernidad. Más bien hemos debatido más la modernidad de otros, por eso nos aflige todavía un debate sobre la palabra posmodernidad. En cualquier caso, el debate sobre la posmodernidad, y los autores que se suelen vincular a esta tradición son pensadores cuya lectura siempre es nutritiva y expusieron un pensamiento clave en un momento clave”, expone a Vozpópuli.

La política no es un fórmula química

Hay más que rascar: “En la España actual veo más un debate sobre palabras -lo que no quiere decir que sea menos peligroso- que sobre pensamiento político real. No es un debate sobre aspectos sociales realmente sino que es una discusión sobre quién tiene legitimidad para hablar (y esto es terrible). Se está buscando incluso el adelgazamiento de la palabra posmodernidad (incluso se dice “posmo”) con el fin de despreciar fanáticamente la posibilidad de comprender que las luchas nunca son luchas homogéneas. De hecho, lo peor son las luchas homogéneas y perfectamente orquestadas en la mente de quienes consideran que tienen un plan. El concepto de clase o de lucha no puede comprenderse como se analiza una fórmula química. Son las acciones las que producen las ideas y no a la inversa. Y esto es muy viejo, está en Diderot, es el pensamiento que atraviesa la Comuna de París, está en Rosa Luxemburgo”, recuerda.

"En 2021 la palabra 'posmo', que no el concepto posmodernidad, es una caja vacía que puedes utilizar para lo que consideres", añade

¿Moraleja? “Reducir el pensamiento de algunos autores a la etiqueta de posmodernidad y desde ahí deslegitimar su posición, en función de una supuesta ‘identidad’ correcta, es, creo, un error que sólo sirve para dejar a la izquierda como una isla oculta bajo la niebla que ella misma crea”, lamenta. ¿Tiene sentido en 2020 acusar a algo o alguien de 'posmo' o confunde más que aclara? “Puede tener el sentido que quieras darle. Cuando se acusa a alguien de 'posmo' se hace con la doble condición de reducir el pensamiento de nuestro interlocutor a la banalidad y, por el otro, nos referimos a una serie de prejuicios basados en la existencia de un pensamiento sólido, único y verdadero (el nuestro) que parece cuestionado. Y esto es estúpido. Quiero decir, en 2021 la palabra 'posmo' (que no el concepto posmodernidad) es una caja vacía que puedes utilizar para lo que consideres. A este respecto recuerdo la mejor definición que he oído de posmodernidad. La dio Moe Szyslak, el personaje de Los Simpson, cuando definió lo ‘pos-moe-derno’ como ‘cosa rara porque sí’. Creo que este es el uso vacío que damos a este concepto”, lamenta.

Rendueles, por su parte, coincide en el diagnóstico y explica los orígenes. “El debate es muy confuso porque se mezclan cosas que no tienen nada que ver. ‘Postmodernidad’ es un término bastante oscuro pero que, aproximadamente, hace referencia a una serie de filósofos que en los años ochenta del siglo pasado reivindicaron lo que podríamos llamar una ‘ontología hermenéutica’, algo así como el legado de Nietzsche o Heidegger. Personalmente me parece una aportación conceptual no sólo valiosa sino irrenunciable, incluso aunque esté en profundo desacuerdo con lo que plantean algunos de estos autores”, admite.

Nostalgia de la autenticidad

Además, esto es como la pasta de dientes escapada del tubo. “Sencillamente no podemos volver atrás, no podemos hacer como si esa intervención no hubiera ocurrido. Zizek lo resumió muy bien en untítulo que parafraseaba un chiste de los hermanos Marx: ‘¿Postmodernidad o lucha de clases? Sí, por favor’. Añadiría que las posiciones políticas de los filósofos considerados ‘postmodernos’ son enormemente diversas y creo que no tiene mucho sentido meter en el mismo saco a Lyotard, Sloterdijk, Deleuze o Jameson. Conviene no olvidar, por ejemplo, que Vattimo defendió con toda firmeza y claridad el socialismo bolivariano”, destaca Rendueles.

"Se busca volver a un mundo sencillo, donde las cosas eran claras, y los malos y los buenos resultaban bien reconocibles", destaca Rendueles

¿Qué nos jugamos con estos malentendidos? “Creo que a veces confundimos estos trabajos filosóficos con la tesis del postmaterialismo, es decir, con la idea de que la globalización habría traído un descenso en la importancia de los grandes conflictos que articularon la política del siglo XX en beneficio de otro tipo de intereses relacionados con las formas de vida, la expresión de la propia identidad... Fueron ideas que creo que tuvieron muchísima influencia en la política real durante varias décadas pero no me parece que haya una relación directa y sencilla con la filosofía postmoderna, como a veces se da a entender (yo mismo he hablado a veces de la "izquierda postmoderna", de un modo muy equívoco). Creo que es un error no tanto porque pueda resultar injusto con, yo que sé, Foucault, como porque plantea la sombra de la sospechasobre movimientos sociales a los que se denigra como ‘identitarios’ y que para nada tienen que ver con esas posiciones hegemónicas”, señala.

Por último, un comentario sobre las luchas de barro en las que suelen derivar estos debates. “Creo que quienes usan ‘postmoderno’ como insulto básicamente expresan su nostalgia de una autenticidad que, en realidad, nunca ha existido. Son un poco como los reaccionarios: quieren escapar de un mundo confuso y volver a un mundo sencillo, donde las cosas eran claras, y los malos y los buenos resultaban bien reconocibles. Es una pura ficción, en mi opinión. Los movimientos antagonistas siempre han sido extremadamente diversos, conflictivos, un collage de reivindicaciones que tenían que ver tanto con problemas materiales básicos como con el reconocimiento de su dignidad. Lo que a veces, no muchas, conseguía dar unidad a ese torbellino de contradicciones era la magia de ciertas condiciones institucionales, normas compartidas y expresadas en organizaciones políticas, sociales y sindicales”, concluye.