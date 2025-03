¿Por qué el cine español nunca podrá competir con los taquillazos de Hollywood?

Esta madrugada del domingo al lunes las mayores estrellas del mundo del cine se reúnen en la alfombra roja del teatro Dolby de Los Ángeles, escenario de los Oscar 2025. Se trata de un evento de relevancia mundial, seguido en todos los países del mundo, sin importar la hora del día o de la noche a la que caiga. La gala homóloga española, la de los Goya, sin embargo, no interesa. Apenas despierta siquiera el interés dentro de sus fronteras, como les ocurre a las películas que se premian en ella. Es una dura realidad que se ha acrecentado en los últimos cinco años, en los que el cine español ha perdido la mitad de su audiencia a pesar de que las subvenciones públicas se han disparado.

El cine español viven una tendencia a la baja —vista desde la perspectiva histórica—, aunque sí haya experimentado un leve repunte de 2022 a 2024, como rebote después de las bajas cifras de la pandemia del Covid. Por su parte, las ayudas públicas no dejan de crecer desde 2019, experimentándose desde entonces un saldo negativo de 282 millones de euros entre recaudación e inyecciones públicas. Así, en el último ejercicio, las películas patrias solo han recaudado 82,3 millones de euros en comparación con los 167 millones que recibieron únicamente de los Presupuestos Generales del Estado, a los cuales hay que sumar los aportados desde las comunidades autónomas.

“La cine de industria, el de altos presupuestos, es complejo que pueda subsistir sin las ayudas del Estado, las comunidades autónomas, los ayuntamientos y la UE”, explica a Vozpópuli el profesor de Comunicación Audiovisual Ignacio Sacaluga, de la Universidad Europea. “En el cine de bajo presupuesto asistimos a un espíritu de supervivencia basado en una reducción de costes heroica que ha conseguido con modalidades de financiación como el crowdfunding o el micromecenazgo y las becas”, asegura el experto, que ha desarrollado su carrera como guionista y ha dirigido tres largometrajes. “Así ha sobrevivido históricamente buena parte del cine de no ficción, por ejemplo”.

En cuanto a número de espectadores, las películas españolas han bajado de 22,40 millones de espectadores a 12,98 en apenas 10 años. Es decir, el cine nacional ha perdido el 42% de la venta de entradas entre 2014 y 2024.

“Los estudios de Hollywood suelen contar con presupuestos mucho más altos que los de España. Eso les permite incorporar altos costes”, asegura el profesor de la Universidad Europea. “Pueden asumir grandes cachés de actores y actrices, efectos especiales y grandes campañas internacionales de marketing”, puntualiza.

Si bien es cierto que “se ha demostrado que no se requiere un presupuesto de 3 millones para que una película entusiasme”, si que facilita la distribución de las cintas. Además, la industria cinematográfica nacional maneja por lo general presupuestos más modestos para los que se cuenta habitualmente con producciones de otros países para acaparar más fondos. “Por otro lado, en cuanto a la temática, las películas de Hollywood tienden a ser más comerciales. Acción, ciencia ficción, comedias románticas… El cine español aborda historias más íntimas y personales, explota temas sociales, históricos y culturales”, explica Sacaluga a Vozpópuli.

“La industria de Hollywood está altamente estructurada y profesionalizada, con roles bien definidos y una cadena de producción mucho más eficiente”, puntualiza el experto, académico de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España —organizadora de los Goya— y miembro de las Asociación de Escritores Cinematográficos de Andalucía (ASECAN). “En España, la producción puede ser más artesanal, con equipos más pequeños”.

En España, por tanto, el cine está contemplado principalmente como un arte, que además puede servir como herramienta para difundir temarios ideológicos o de preocupaciones sociales.

Las nominadas a los Goya y a los Oscar: diferencias

En 2024 recibieron más de 1 millón de euros películas como “El Bus de la vida" (ha recaudado 116.193 euros en 2024), "La Abadesa" (95.145 euros), o "Buscando a Coque" (79.896 euros). Sin embargo, el número de espectadores de ninguna de ellas superó los 19.000 el año pasado, ni siquiera gracias al IVA reducido que es del 10%.

“Es necesario entender qué se está premiando realmente en Los Goya”, alerta el profesor, preguntado por qué las galardonadas no siempre son las que más éxito tienen en taquilla. “Una vez resuelta esta cuestión, sería el momento de otorgar, por qué no, un Goya a la película más taquillera, al margen de la calidad que se presuponga”. Y es que el experto consultado considera que el modelo español requiere los “dos tipos de cine”, ya que “uno no puede vivir sin el otro”, como decía la productora de 'La infiltrada', también socia de Santiago Segura María Luisa Gutiérrez, en su discurso en los Goya.

Películas subvencionadas que no llegan a mil espectadores

La finalidad de las subvenciones al cine español no es que las películas puedan competir en igualdad con las superproducciones de Hollywood, sino que estas puedan llegar a hacerse.

Así, por ejemplo, ‘Lo que nunca te dije’ recibió un millón de euros en subvenciones y, como resultado, solo obtuvo 211 espectadores. No se trata de una relación directa.