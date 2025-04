¿Por qué son 'El Cachorro' y la Esperanza los elegidos para representar al mundo cofrade en Roma?

A un mes exacto de la histórica procesión que recorrerá las calles de Roma en el marco del Jubileo de 2025, el pulso de la fe andaluza late con fuerza. Dos imágenes que encarnan la esencia de la Semana Santa en el sur de España, la Virgen de la Esperanza de Málaga y el Cristo de la Expiración, el legendario 'Cachorro de Sevilla', han sido designadas por la Santa Sede para representar a todas las cofradías del mundo en un acontecimiento que promete ser inolvidable. La cuenta atrás ha comenzado, y la emoción se palpa ya en las hermandades.

Este no será un traslado más ni será una salida extraordinaria sin más. Será una peregrinación universal. Una procesión que, como señaló el monseñor Rino Fisichella, pro prefecto del Dicasterio para la Evangelización y encargado de organizar el Jubileo, “aunará a los cristianos cofrades como peregrinos en este Año Santo, a través de la fraternidad universal”.

El primer Jubileo de la Iglesia católica se celebró en el año 1300, con la intención inicial de conmemorarse cada siglo. Fue en 1470, bajo el pontificado de Pablo II y gracias a la bula Ineffabilis providentia, cuando se instituyó la celebración cada 25 años a partir del Jubileo de 1475. Así, se buscó que cada generación pudiera vivir, al menos una vez en su vida, la experiencia espiritual de un Año Santo.

El Jubileo 2025, bajo el lema "Peregrinos de esperanza", invita a renovar la fe y reencontrarse con el sentido profundo del cristianismo. La participación de las cofradías en este contexto no solo subraya su papel como transmisoras de espiritualidad, sino también como puentes entre culturas, épocas y sensibilidades.

Un Jubileo con raíces andaluzas

La participación de estas imágenes en el Jubileo no es un simple gesto simbólico. Es el reconocimiento al profundo legado de fe, arte y devoción que Andalucía aporta al mundo católico. Tanto La Esperanza de Málaga como 'El Cachorro de Sevilla' son referentes absolutos de la religiosidad popular, con una historia que se escribe en lágrimas, promesas y siglos de fervor.

Ambas imágenes han sido escogidas por la Santa Sede como representación global de todas las cofradías existentes. No es solo un privilegio, es una responsabilidad: la de encarnar el rostro de millones de cofrades en todo el mundo, en un acto de comunión que busca hermanar a los cristianos bajo una misma Esperanza. La elección de la Dolorosa malagueña no ha sido arbitraria.

El propio Año Jubilar está dedicado a la Esperanza, y la imagen de la Virgen que procesiona cada Jueves Santo en Málaga concentra todas las cualidades para convertirse en emblema de este tiempo litúrgico: valor devocional, riqueza histórico-artística, profundidad teológica y una forma de procesionar que impresiona por su majestuosidad. Fundada en 1641, es una de las corporaciones más antiguas de la ciudad y representa desde hace siglos el fervor mariano de todo un pueblo. Su sede canónica es la Basílica de la Esperanza, un templo que se ha convertido en lugar de peregrinación para miles de fieles cada año.

Su imponente trono, su rostro de dulzura firme y su caminar solemne la han convertido en la gran devoción mariana del pueblo malagueño. Su presencia en Roma será un acto de fe y una declaración estética de lo que significa llevar la espiritualidad a las calles, con la dignidad que solo la Esperanza sabe transmitir. En su elección han pesado factores como su profundo valor teológico, su antigüedad, el valor artístico de la imagen, su importancia devocional y su imponente manera de procesionar por las calles, donde se transforma en un auténtico monumento en movimiento.

Frente a la dulzura de la Esperanza, el dramatismo del 'Cachorro'. El Cristo de la Expiración es una de las tallas más conmovedoras del barroco andaluz. Obra maestra de Francisco Antonio Ruiz Gijón, su rostro agonizante ha atravesado siglos y fronteras. Su leyenda, su expresividad y su poder espiritual lo convierten en una figura ineludible de la Semana Santa sevillana y del arte sacro en general. Su rostro, captando el instante preciso de la expiración de Cristo, es de una expresividad sin igual. Su leyenda lo ha convertido en uno de los crucificados más famosos de la cristiandad y una de las tallas más sobrecogedoras del barroco español.

La hermandad procesiona cada Viernes Santo en Sevilla, siendo uno de los momentos más emotivos de toda la Semana Santa hispalense. Junto a él camina la Virgen del Patrocinio, completando una estación de penitencia que, año tras año, paraliza el corazón de la ciudad. La estética de su cortejo, su sobriedad y el recogimiento que impone el 'Cachorro' en la calle lo convierten en referente indiscutible dentro y fuera de España. 'El Cachorro' no solo representa el sufrimiento de Cristo, sino también la belleza de una fe encarnada en la escultura, en la música que lo acompaña, en el silencio que impone a su paso. Su designación para presidir la Gran Procesión del Jubileo, junto a la Virgen de la Esperanza, es un reconocimiento a la altura de su peso devocional, cultural e histórico dentro del universo cofrade.

Recorrido oficial de la ‘Gran Procesión del Jubileo’

El itinerario oficial de la Gran Procesión de Roma, que tendrá lugar el sábado 17 de mayo, ha sido ampliado tras la aprobación del Dicasterio para la Evangelización y el Ayuntamiento de Roma, atendiendo a la sugerencia tanto de la Hermandad del Cachorro como de la Archicofradía de la Esperanza.

La procesión comenzará en la Piazza Celimontana, en la Via Claudia, punto que permitirá también cerrar el recorrido en ese mismo lugar, facilitando la logística y resaltando la circularidad simbólica del peregrinaje. El recorrido completo atravesará calles tan emblemáticas como la Piazza Celimontana, via Claudia, piazza del Colosseo, via Celio Vibenna, via di San Gregorio, piazza di Porta Capena, viale Aventino, via del Circo Massimo, via dell’Ara Massimo di Ercole, via dei Cerchi, via di San Gregorio, via Celio Vibenna, piazza del Colosseo, via Claudia y regreso a Piazza Celimontana.

Se trata de un trayecto de aproximadamente 3,75 kilómetros, enmarcado en algunos de los enclaves más emblemáticos de la Roma antigua, que servirá de escenario para una de las manifestaciones públicas de fe más singulares de la historia reciente.

Una preprocesión para mostrar la riqueza cofrade del mundo

Antes de que el 'Cachorro de Sevilla' y la Esperanza de Málaga presidan la ‘Gran Procesión del Jubileo’, tendrá lugar una preprocesión que integrará otras realidades cofrades del mundo católico, mostrando la diversidad de formas con las que la fe se expresa en distintas culturas.

Entre las participaciones ya confirmadas se encuentra la imagen de María Addolorata, de la ciudad de Enna (Sicilia), titular de una cofradía fundada en 1875 y que cada Viernes Santo recorre las calles de su localidad. También se podrá contemplar el peculiar fenómeno de los Crucifijos de las casacce, propio de la región italiana de Liguria y especialmente de Génova, donde estas cofradías, conocidas como casacce, realizan impresionantes manifestaciones externas portando valiosos crucifijos ornamentados a brazo por sus propios hermanos.

Desde España también participará la imagen de Jesús Nazareno de León, protagonista de la emblemática Procesión de los Pasos, una de las más significativas de la Semana Santa castellanoleonesa. Además, habrá representación de otras expresiones cofrades procedentes de la Ciudad del Vaticano, Francia y Portugal, enriqueciendo así el sentido ecuménico y global del evento.