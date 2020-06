“Que se joda la policía”: cinco claves de la revuelta racial en Estados Unidos

La muerte de George Floyd en Minneapolis durante una detención policial ha desatado una oleada de protestas y vandalismo en diversos puntos de Estados Unidos. Estamos ante un triste episodio, de larga tradición en el país, que se puede retrotraer -como poco- a los disturbios de Watts (Los Ángeles) en 1965. En aquella ocasión, el resultado fue de 24 muertes y 40 millones de dólares de la época en daños. La crisis del coronavirus y la proximidad de las elecciones enturbian y magnifican las consecuencias de las protestas de 2020. Esta vez los manifestantes llegaron a las puertas de la Casa Blanca y Donald Trump se vio obligado a refugiarse en el búnker presidencial. Estas cinco claves culturales pueden ayudar a situarnos:

Nadie puede decir que no estaba avisado. En 2010, dos años después de la victoria de Barack Obama, la brillante jurista Michelle Alexander (Oregón, 1957) publicó El color de la justicia: la nueva segregación racial en Estados Unidos. La editorial madrileña Capitán Swing lo tradujo al castellano en 2014. Su antipática tesis es que Estados Unidos no ha terminado con el racismo, sino que ha perpetuado por otros métodos el sistema de castas instaurado en los años de la esclavitud. Hoy existen celebridades negras y clases medias con ese color de piel, pero las capas que viven en los guetos urbanos no han progresado apenas, debido a un conjunto de leyes diseñadas para impedir su movilidad social.

La guerra contra las drogas iniciada por Ronald Reagan en los años 80 fue el pistoletazo de salida de un proceso devastador: la población reclusa de Estados Unidos pasó de menos de 350.000 presos en 1972 a más de 2.000.000 en la actualidad. Por supuesto, los principales afectados por el encarcelamiento masivo fueron los afroamericanos de los barrios pobres. “Actualmente hay más hombres negros en la cárcel que en ningún otro momento de la historia de nuestra nación", denunciaba Alexander. La administración Obama también es responsable, ya que dedicó más dinero que Reagan a las fuerzas del orden y menos que el presidente republicano a la prevención y tratamiento de adicciones.

Como es habitual, las posiciones menos estereotipadas son las más interesantes. Es el caso de este discurso de ocho minutos del rapero radical “Killer” Mike (Atlanta, 1975), transmitido por las grandes cadenas de televisión estadounidense. Hablamos de un rimador nacido en una familia de policías, desde su padre hasta sus primos. Su intervención, nada dogmática, comienza diciendo “no quería estar aquí” y termina con frases como “no tengo las respuestas” y “os quiero y os respeto a todos”. La idea central que intenta transmitir es muy sencilla: “No queméis la casa donde vivís”.

Michael Render, su nombre real, ilustra sus tesis con ejemplos, como que en su ciudad hay más de cincuenta restaurantes dirigidos por mujeres negras -no le gusta utilizar el término “de color”- y que no ve ningún sentido a provocar daños a esos negocios. Además acusa a la CNN de empeorar la situación con su sensacionalismo y aboga por soluciones institucionales, como un Comisión de Control Comunitario para las prácticas policiales. También recuerda la protesta pacífica y organizada que obligó a Coca-cola a retirar su apoyo al régimen del ‘apartheid’ sudafricano. Lo único que desentona en su intervención es la camiseta como el el lema “Mata a tus amos”, pero está claro por su actitud y sus lágrimas que defiende sinceramente la acción política pacífica. “Tenemos que ser mejores que el momento que estamos viviendo”, propone.

La mayoría de las celebridades estadounidenses han hecho llamamientos contra la violencia, pero hay millonarios blancos del mundo de la cultura pop que parecen excitarse o alegrarse con la situación que atraviesa Estados Unidos. El caso más evidente es el de la prestigiosa actriz Frances Fisher, presente desde Titanic a la serie Watchmen, que escribió un contundente tuit que decía “Quieren una guerra racial. Les daremos una guerra racial”. Las presiones por su incendiario mensaje consiguieron que lo retirase.

Madonna cruzó una vez más la fina línea entre el activismo y la autopromoción al compartir en sus redes sociales un vídeo de su hijo, David Banda, bailando en la cocina el éxito reivindicativo de Michael Jackson “They Don’t Care About Us” . Obtuvo respuestas airadas, como la de la prestigiosa guionista de televisión Akilah Green, que opinó que esa decisión había sido peor que el anuncio de Kendall Jenner para Pepsi donde se estetizaban protestas sociales para vender el refresco. También es muy rotunda la respuesta del republicano Ted Cruz a la estrella pop Justin Timberlake, preguntando por qué prefería pagar la asistencia legal a quienes participan en los disturbios antes que crear un fondo de reconstrucción para pequeños negocios latinos y afroamericanos destruidos en las revueltas.

Justin, how about giving your millions to a fund to help the African-American and Hispanic small businesses that are being burned & looted, rather than a fund to bail out the spoiled (often white) ANTIFA terrorists who are destroying minority communities? https://t.co/klWyoy4fwn