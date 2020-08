Netflix pide perdón por sexualizar a las niñas en el cartel y la sinopsis de la película 'Cuties'

Netflix ha pedido perdón. El gigante del 'streaming' se ha visto envuelto en las últimas horas en una polémica tras publicar el cartel de la película francesa 'Mignonnes' ('Cuties', en inglés) en la que se mostraba la imagen sexualizada de unas niñas de once años, las protagonistas de la cinta.

"Lamentamos profundamente el inapropiado material gráfico que usamos para 'Mignonnes'/'Cuties'", ha escrito la plataforma de Reed Hastings en su perfil oficial de Twitter tras la ingente cantidad de críticas recibidas por usuarios de todo el mundo.

Según Netflix, "no estuvo bien y tampoco era representativo de esta película francesa que ganó un premio en Sundance". "Hemos actualizado las fotografías y la descripción", añade el gigante en su mensaje.

We're deeply sorry for the inappropriate artwork that we used for Mignonnes/Cuties. It was not OK, nor was it representative of this French film which won an award at Sundance. We’ve now updated the pictures and description.