¿Sin planes para el fin de semana? Las Fallas y Puy du Fou, entre las opciones imprescindibles

Tercer fin de semana de marzo marcado en Valencia por Las Fallas 2025. Además, las celebraciones por San Patricio y el inicio del la nueva temporada del parque Puy du Fou de Toledo entre las diez propuestas de ocio que recomendamos en Vozpópuli para los próximos días.

Las Fallas

Hasta el próximo día 19 de marzo Valencia vive sus días más importantes del año con la celebración de las Fallas 2025, aunque falleros, vecinos y turistas llevan desde el pasado día 1 disfrutando de las multitudinarias mascletás que acoge la plaza del Ayuntamiento. El olor a pólvora y a buñuelos con chocolate ya invade la capital del Turia deseosa de las fiestas josefinas (especialmente en esta edición tras la desgraciada dana del pasado 29 de octubre).



Más de un millón de personas llegarán a la ciudad desde las poblaciones del área metropolitana y de otros lugares de España y del extranjero para disfrutar del homenaje floral a la Virgen de los Desamparados durante los dos días de Ofrenda (17 y 18). Es el acto más multitudinario y a la par más emotivo. Las bandas de música, las verbenas organizadas por las comisiones falleras o los castillos de fuegos artificiales con la espectacular Nit del Foc se unen a estas celebraciones.



Falla de la sección especial de Convento Jerusalén FOTO: EFE/Ana Escobar



El día 19, día de San José, estas fiestas, que convierten a Valencia en un destino turístico de primer orden mundial, se disparará la última mascletà y los falleros y visitantes podrán asistir a partir de las ocho de la tarde y hasta la medianoche a la Crema de las fallas que son devoradas por el fuego, junto a la sátira que impulsa su creación, dando paso a la llegada de la primavera.

Día de San Patricio

Otro festividad que cada se celebra más en nuestro país y en todo el mundo es San Patricio. Es el caso por ejemplo de Madrid, que acoge La Semana de Irlanda hasta el próximo lunes, 17 de marzo, día de San Patricio. Las actividades van desde conciertos, danza, o exposiciones culturales, pero sin duda una de las más esperadas es el gran desfile de San Patricio, que tendrá lugar el sábado 15 de marzo y recorrerá la Gran Vía. Más de 1.000 participantes transportarán a madrileños y visitantes a una experiencia inovidable, convirtiendo esta tercera edición en la más grande hasta la fecha.



Desfile de San Patricio FOTO: Santos Botas

Un parque temático

Viajamos hasta Toledo porque ya ha comenzado la séptima temporada de Puy du Fou España con grandes novedades. Si visitas el parque este fin de semana podrás disfrutar de la I Feria del Libro Histórico y te emocionarás con sus grandiosos espectáculos sobre la Historia de España, algunos de ellos premiados como los mejores del mundo. Como novedad, esta temporada han inaugurado ‘El Tambor de la Libertad’ un relato vibrante y emotivo. El espectáculo narra la historia de un joven tamborilero que, con su valentía y determinación, se convierte en símbolo de la resistencia frente a las tropas napoleónicas. Para completar tu visita puedes degustar la restauración del parque.



Puy du Fou España

Un estreno

Si prefieres un plan casero, te recomendamos ver en Netflix la miniserie 'Adolescencia'. Este drama psicológico cuenta la historia de una familia cuyo mundo cae de golpe al enterarse de que el hijo de 13 años es arrestado por el asesinato de una adolescente de su instituto. Esta ficción está protagonizada, creada y escrita por Stephen Graham, que interpreta al padre del menor. La ficción ha recibido el aplauso del público y la crítica por haberse rodado en un plano secuencia. Consulta en Vozpópuli el resto de estrenos de este mes en las principales plataformas.



Un plan gastronómico

El Parque Fernando de Magallanes de Sevilla se transformará en un paraíso culinario del 14 al 16 de marzo gracias a ‘Gastrogarden’, el festival que marida gastronomía y música en la ciudad. Un evento en el que la mejor oferta de tapas locales se combinará con sorprendentes experiencias gastro-musicales entre las que se incluirán desde showcookings a catas musicalizadas. Además, también habrá espacio para un animado mercado de artesanía local y, por supuesto, para actividades y talleres infantiles.



Tapas en Gastrogarden

Un libro

Tras el lanzamiento de ‘Guerra’, Anagrama publica ‘Londres’, la segunda de las tres novelas inéditas de Louis-Ferdinand Céline encontradas en 2021. Traducida por Rubén Martín Giráldez, ya está disponible en librerías de toda España. De un elevado contenido autobiográfico, 'Londres' aborda la etapa de Céline en la capital británica tras abandonar Francia durante la Primera Guerra Mundial. El autor explora el exilio, la marginalidad, la obscenidad, la pasión y la violencia, a través de un descabellado elenco de personajes: prostitutas, proxenetas, inmigrantes, aristócratas, lanzadores de cuchillos... Novela tan cruda como ambiciosa, nos trae al Céline más salvaje que, impulsado por una libertad total (tanto por lo que respecta a la trama como al estilo y el contenido), sacude e impresiona.



Un concierto

La cantante Anastacia, la icónica estrella del pop, pasará con su gira #NTK25 por Vigo y Madrid. El concierto en la capital será el sábado, y se celebrará en el Palacio Municipal de IFEMA. Al día siguiente lo hará en el Auditorio Mar de Vigo. Con esta tour celebra el 25º aniversario de su álbum debut 'Not That Kind', que la lanzó al estrellato mundial en 2000 con éxitos como 'I'm Outta Love' y 'Not That Kind'. Anastacia ha continuado acumulando éxitos con siete álbumes de estudio y colaboraciones destacadas con artistas como Luciano Pavarotti, Elton John, Michael Jackson y Eros Ramazzotti.



En el cine

La cartelera de esta semana lleva a los cines 'Wolfgang', la cinta rodada en catalán bajo la dirección de Javier Ruiz Caldera, y 'Secretos de un crimen' una película que refleja el impacto del machismo en la sociedad de la India. La comedia de terror 'Las chicas del balcón', 'Morlaix' y 'La vida entre nosotros' son otras propuestas para la próxima semana en las salas de cine.



'Wolfgang' FOTO: Universal Pictures

Un festival internacional de cine

Barcelona acoge la octava edición del 'Brain Film Fest', el certamen de cine internacional sobre el cerebro que aborda la superación de los miedos y cómo la Inteligencia Artificial (IA) y las redes sociales afectan en la salud mental y cerebral. El festival se celebra hasta 16 de marzo en el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona (CCCB) y se lleva a cabo en el marco de la Semana Mundial del Cerebro con el objetivo de promover la divulgación científica y reunir propuestas de cine internacional relacionadas con este órgano.



Fotograma de 'La machine à écrire et autres sources de tracas', película inaugural del Brain Film Fest de 2025

La vuelta de Los Pecos

Los Pecos, el dúo musical formado por los hermanos Herrero Pozo, arranca este sábado en Santander su gira de conciertos en directo ‘Dos Voces Y Una Historia’ en el Palacio de Los Deportes. Hace meses que se colgó el cartel de que no hay billetes para la cita en la capital cántabra e, incluso, el grupo lleva vendidas más de 100.000 entradas en otros puntos del territorio español. Los Pecos quieren demostrar sobre los escenarios que su música trasciende la nostalgia y el tiempo y que sus canciones siguen formando parte de una banda sonora intergeneracional.