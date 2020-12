Pixar celebra la vida con 'Soul': menos emoción, mismas carcajadas

Esta sin duda era la película destinada a llenar las salas de cine esta Navidad. 'Soul', la nueva apuesta de Pixar, estaba considerada uno de los atractivos del otoño y el invierno en las salas de cine y, finalmente, llega este viernes 25 de diciembre, día de Navidad, directamente a la plataforma Disney +, como parte de la estrategia de la compañía para sus estrenos. Es una pena que se pierda la oportunidad de reunir a niños y adultos en las salas con una propuesta que, una vez más, vuelve a dar en la diana de las emociones y la carcajada.

'Soul', como su propio nombre indica, se dirige sin rodeos a descubrir y explicar la existencia del alma humana. ¿Qué ocurre cuando alguien muere? ¿Dónde terminan sus propósitos y sus metas en la vida? ¿Adónde viaja su alma? Y, antes de que todo esto ocurra, de que llegue el final, ¿Cómo comienza la vida? ¿Dónde está el alma? Estas son algunas de las preguntas a las que trata de responder esta película, codirigida por el ganador de un Oscar Pete Docter ('Del revés' ('Inside Out'), 'Up' y 'Monstruos S.A.) y por Kemp Powers ('One Night in Miami'). Una vez más, el estudio de animación vuelve a acertar con su enfoque y su contenido.

La nueva película de Pixar rezuma jazz por todas partes. El protagonista aquí es Joe Gardner, un profesor de música de un colegio de Nueva York que un día consigue por fin situarse a las puertas de cumplir su sueño: actuar como músico de acompañamiento en uno de los mejores clubs de la ciudad. Sus planes cambian cuando, tras un traspiés, aparece de pronto en Gran Origen, un lugar de fantasía donde las almas nuevas reciben sus personalidades, peculiaridades e intereses antes de llegar a la Tierra. Joe hará lo imposible para volver a recuperar su vida y tratará de demostrar a una de esas almas precoces lo maravilloso que es vivir.

Esta es una película que habla del alma humana, pero también de las segundas oportunidades, de rebelarse contra lo que los demás esperan de uno, de la búsqueda de los propósitos y las pasiones de la vida, de contar con la chispa que lo enciende todo y de buscar la esencia de las cosas, lo profundo en lugar de lo intenso y superficial, y de tratar de no convertirse en un "alma perdida", a la que las obsesiones le han desconectado de la realidad. Casi nada.

"No desperdicies tu vida"

Abordar un tema tan complejo, que puede tocar diferentes sensibilidades, tanto religiosas como antropológicas, no es una tarea fácil, pero Pixar hace que parezca sencillo y consigue hablar de maneras paralelas tanto a los más pequeños como a los adultos que los acompañan. Su fórmula consiste en abordar un concepto tan abstracto como es el alma con personajes simpáticos que la encarnan en el momento anterior a la existencia, y otros personajes maduros que han llegado al final de sus días. La magia ocurre cuando en la trama, ambas formas pueden encontrarse y aprender las unas de las otras, si bien es cierto que habrá que esperar a comprobar si los más pequeños son capaces de acercarse a la profundidad que alcanza 'Soul' o si la película contiene suficiente entretenimiento para no aburrirles con sus formulaciones. También uno puede pensar que en un cerebro más inocente y con un imaginario más reducido, las maneras simbólicas y atractivas que tiene Pixar de pensar en el alma pueden encontrar un buen receptor.

Si bien Pixar vuelve a jugar con la emoción, lo cierto es que en este sentido no está al nivel de anteriores películas, y no llega ni mucho menos a erizar la piel como lo hizo 'Del revés' o 'Up'. Sin embargo, sí consigue un nivel de comedia casi constante: 'Soul' es tremendamente divertida y cuesta desengancharse de esta historia, por muy previsible que pueda parecer, gracias a los constantes gags. Pero lo más importante es que en este 2020, en el que muchos han tenido que afrontar la pérdida y el duelo, un estudio de animación se ha atrevido a abordar de manera sencilla y muy convincente algo tan difícil de comprender como es la existencia humana. Y a pesar de lo ambicioso que supone, logra un resultado sobresaliente y un mensaje inolvidable: "Vive cada minuto y no desperdicies tu vida".