Pink Floyd, aciertos y errores de su exposición en Madrid

La carrera del grupo, sobre todo a partir del exitoso 'Dark Side of The Moon' (1973), resulta perfecta para explorar las ambigüedades y contradicciones de un grupo antisistema que enamoró al gran público occidental . El recorrido se cierra con su actuación en el Live8de 2005, donde el grupo aparcó sus diferencias para participar en un concierto que pedía al G-8 la reducción de la deuda a los países en desarrollo. Seguramente ese sea el límite político del rock: recordar a quienes mandan que tampoco pasa nada por ganar un poco menos a costa de los demás. La exposición sigue abierta hasta el próximo quince de septiembre.

Otra oportunidad perdida en la exposición es adentrarse en Pink Floyd como metáfora perfecta de la contracultura. En realidad, este movimiento de rebelión juvenil no fue tanto una muestra de rechazo al sistema como un cambio de piel, que supone el paso de la ética protestante que explicó Max Weber a la militancia individualista y hedonista de la sociedad actual. Uno de los discos más famosos de Pink Floyd es 'The Wall' (1979), acompañado de una exitosa película, donde se usan metáforas orwellianas para rechazar el presunto formateado mental al que nos someten las instituciones sociales (escuela, familia, trabajo..). Ese mensaje antiuatoritario fue también usado por las grandes corporaciones occidentales para identificar libertad con libertad de consumo, por ejemplo el legendario anuncio de Apple titulado “1984” , también inspirado en Orwell (y sin duda en la estética de los propios Pink Floyd).

Lo mejor de la expo es el lado material, tanto el cuidado en el sonido (se recorre con unos cascos Sennheiser plusquamperfectos) como la abundancia de material relacionado con el grupo (pósters, instrumentos, fotografías…). Destaca lo bien explicada que está la aportación de Syd Barret, miembro original que acabó carbonizado por ingesta desmedida de LSD . “Sin él, hubiéramos sido otro grupo haciendo versiones de ‘Louie Louie’ y copiando el blues-rock”, explica Roger Waters . Diversas entrevistas retratan a Barrett como una artista de talento infinito, exitoso con las mujeres, para quién “la vida era algo demasiado fácil”. Se le fundieron los plomos en su etapa de mayor éxito, grabó un par de discos míticos a comienzos de los setenta y su talento se apagó hasta su muerte en 2006. En cierto modo, es una metáfora de los años de la contracultura: los jóvenes reclamaban libertad total de manera inmediata y eso a veces trae su factura (como descubrieron Jimi Hendrix y Janis Joplin , entre otros). La parte más emocional es el rincón consagrado a las dos canciones que dedicaron a Barrett, “Wish You Were Here” y “Shine On You Crazy Diamond”, ambas entre lo mejor del repertorio del grupo.

Nick Mason y el Ferrari de cuarenta millones de euros

El batería de Pink Floyd, único miembro que aparece en todos los álbumes del grupo, pasó por la capital para dar algunas entrevistas. Entre sus respuestas más divertidas, la confesión de que nunca podría hacerse una película tipo ‘Bohemian Rapsody’ sobre el grupo porque Roger Waters y David Gilmour no se pondrían de acuerdo en el mismo guión. También recomendó a sus fans que no acudieran drogados a la muestra y confesó que no descarta por completo una reunión del grupo. También recordó como una experiencia psicodélica su vista al palacio de Buckingham para ser nombrado Comendador de la Orden del Imperio Británico. La entrevista más criticada en redes por los fans de la banda fue la que hizo David Broncano en ‘La Resistencia’, empeñado en convertir la cháchara errática en su marca personal. Los mayores aplausos llegaron cuando Broncano desveló que Mason es dueño de un Ferrari de cuarenta millones de euros. “Me ha parecido ultraviolenta la entrevista que les has hecho a este pobre señor. Eres un imbécil, un desgraciado y un sinvergüenza”, dijo Berto Romero a Broncano, no está claro si en broma.