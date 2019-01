Las 50 películas de 2019 que no te puedes perder

Varias citas ineludibles asoman ya en el calendario cinematográfico de este recién estrenado 2019. El año cinéfilo arrancará, como es habitual, con algunos de los títulos que suenan con más fuerza para los Oscar, como El Vicio del Poder, El blues de Beale Street, Green Book o La favorita, y terminará con la tradicional, aunque esquiva este año, cita navideña en los cines con una nueva entrega de Star Wars.

Este 2019 será el año el que verán la luz los nuevos trabajos de cineastas de renombre como Clint Eastwood (La Mula) y Martin Scorsese (The Irishman).

También se estrenarán películas de Quentin Tarantino (Once Upon a Time in Hollywood), Pedro Almodóvar (Dolor y Gloria), Ang Lee (Gemini Man), Alejandro Amenábar (Mientras dure la guerra) y Lars Von Trier (La casa de Jack).

Y además del de Star Wars, habrá otros regresos sonados durante el año como los de Creed, que vuelve a los cines en la que dice Stallone que será su última película como Rocky; de Toy Story, que lanza su cuarta enrega; la reinvención de Men in Black con Chris Hemsworth tomando el testigo de Will Smith; la tercera entrega de la saga de espías Kingsman; y las secuelas de taquillazos como Frozen, It o Jumanji.

De superhéroes

Muy frecuentes serán las también taquilleras citas en la cartelera con el cine de superhéroes, donde además de la esperadísima Vengadores: Endgame también asoman citas como Shazam, Capitana Marvel, Spider-Man: Lejos de casa o Hellboy.

El género de moda también tendrá una vuelta de tuerca de la mano de Shyamalan y su Glass, cinta con la cerrará su trilogía superheróica que completan El protegido y Múltiple, y de Joker, el filme protagonizado por Joaquin Phoenix y que relatará de forma cruda y libre de CGI el origen del enemigo más célebre de Batman.

Remakes y secuelas

Cats, adaptación del mítico musical de Broadway, y Rocketman, película centrada en la figura de Elton John, serán los títulos que pondrán la nota musical a un 2019 cinéfilo que también estará marcado por la batería de remakes que Disney lanzará de algunos de sus clásicos más emblemáticos.

El Rey de León, Dumbo y Aladdin serán sin duda tres estrenos ineludibles en el ámbito del cine familiar que, además de Toy Story 4 y Frozen 2, también cuenta con otros títulos destacados como el regreso de la Familia Adams, la película de Pokemon Detective Pikachu, la tercera entrega de Cómo entregar a tu dragón, o las la secuelas de Mascotas y Lego la película.

Calendario de películas 2019