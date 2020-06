Will Smith protagonizará 'Emancipation', la película sobre la historia real de un esclavo

El actor estadounidense nacido en Filadelfia (Pensilvania, EEUU) Will Smith será el protagonista de la película 'Emancipation', el nuevo trabajo del director Antoine Fuqua ('Training Day', 'What’s My Name: Muhammad Ali') sobre el drama de la esclavitud en el país norteamericano.

El filme de Fuqua narra la historia de un esclavo fugitivo que se ve obligado a escapar de sus perseguidores por el peligroso pantano de Luisiana (EEUU). El protagonista, al que dará vida Smith, tiene como objetivo unirse al Ejército de la Unión, su única posibilidad de alcanzar la libertad.

Esta cinta se basa en la historia real de Peter, un esclavo que se reveló contra sus captores para ganarse la libertad en una sociedad en la que existía la esclavitud racial. 'Emancipation' cuenta con un guion de William N. Collage y está previsto que el rodaje comience a principios del próximo año 2021, según ha informado el medio especializado 'Variety'.

En la producción se encontrará el propio Smith, además de James Lassiter y Jon Mone y el filme se producirá a través de Westbrooks Studios, la empresa mediática de la que Jada Pinkett Smith (mujer de Will Smith) es cofundadora.

Tendrá un trasfondo histórico basado en la historia real de un esclavo, Peter, aunque será un thriller de acción

'Emancipation' también contará con la colaboración de McFarland Entertainment y Escape Artist y el director, por su parte, también ejercerá como productor ejecutivo por medio de su compañía, Fuqua Films, junto a Cliff Roberts.

La idea de los creadores es que 'Emancipation' forme parte de la oferta disponible para los compradores en el próximo mercado virtual del Festival de Cannes.

Proyectos suspendidos por la crisis

Tanto Smith como Fuqua tuvieron que aparcar sus proyectos por la pandemia de coronavirus. El actor estaba trabajando en la película biográfica 'King Richard' para Warner, donde interpreta al padre y entrenador de las dos tenistas Venus y Serena Williams.

Fuqua, por su parte, estaba trabajando en 'Infinite', un thriller de acción producido por Paramount, que ya se encuentra en fase de post producción. La filmografía del cineasta incluye títulos como 'Training Day', las dos entregas del 'El Protector', 'Objetivo: la Casa Blanca' o el reciente 'remake' de 'Los siete magníficos'.

Historia real de 'Emancipation'

La película tendrá un trasfondo histórico basado en la historia real de Peter, aunque será un thriller de acción. ¿Qué ocurrió en la historia real?

Después de producirse la persecución de Peter, este mostró su espalda desnuda durante un examen médico del Ejército y se tomaron fotografías de las cicatrices de los latigazos que presentaba.

Peter recibió una salvaje paliza tras ser entregado por un supervisor en la plantación de algodón propiedad de John y Bridget Lyons tras la que casi muere.

Fue el medio 'The Independent' el que publicó en mayo del año 1863 la imagen que recibió el nombre "la espalda azotada", una prueba innegable de la crueldad y la barbarie de la esclavitud en Estados Unidos. Una fotografía que recorrió el mundo y cuya historia contará ahora un filme.

El director de la cinta aseguró al medio especializado 'Deadline', que esta fotografía "fue la primera imagen viral de la brutalidad de la esclavitud que el mundo vio (...) Lo cual es interesante, cuando lo pones en perspectiva con las redes sociales actuales y lo que el mundo está viendo, de nuevo", añadió.

Según Fuqua, no se puede "arreglar el pasado", pero se puede "recordar a la gente el pasado". "Creo que tenemos que hacerlo de una manera precisa y real. Todos tenemos que buscar un futuro mejor para todos, para todos (...) Tenemos que enfrentar nuestra verdad antes de poder avanzar", concluyó este lunes.