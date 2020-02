La película española 'Klaus' gana el Bafta a mejor cinta de animación

La película española 'Klaus', de Sergio Pablos, ha conseguido este domingo el premio Bafta a mejor película de animación, categoría en la que competía con 'Frozen 2', 'Granjaguedon: vuelve la oveja Shaun' y 'Toy Story 4'.

Esta historia navideña sobre los orígenes de Papá Noel y que ya ha conseguido siete premios Annie, considerados como los Óscar de la animación, ha conquistado a la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión.

'Klaus' es la primera cinta de animación de Netflix. Ahora, después de imponerse a Disney al conseguir el premio Bafta, se perfila como una de las favoritas de cara a los Óscar, que se celebran el próximo 10 de febrero.

'Dolor y Gloria'

La otra representación española en los Bafta es 'Dolor y Gloria'. La cinta de Pedro Almodóvar compite en la candidatura a mejor película de habla no inglesa, en la que también están 'The farewell', de Lulu Wang; 'For Sama', de Waad al-Kateab; 'Parásitos', de Bong Joon-ho; y 'Retrato de una mujer en llamas', de Céline Sciamma.

En el resto de nominaciones, los largometrajes que aspiran al Bafta a la mejor película son: '1917', Sam Mendes; 'El irlandés', de Martin Scorsese; 'Joker', de Todd Phillips; 'Érase una vez en... Hollywood', de Quentin Tarantino; y 'Parásitos', de Bong Joon-ho.

En los apartados interpretativos, competirán por el galardón a mejor actriz Jessie Buckley ('Wild rose'), Scarlett Johansson ('Historia de un matrimonio'), Saoirse Ronan ('Mujercitas'), Charlize Theron ('Bombshell') y Renée Zellweger ('Judy').

Por su parte, a mejor actor aspiran Leonardo Dicaprio ('Érase una vez en... Hollywood'), Adam Driver ('Historia de un matrimonio'), Taron Egerton ('Rocketman'), Joaquin Phoenix ('Joker') y Jonathan Pryce ('Los dos papas').