Esta es la película que entusiasma a Francia y que olvidó España

Jonás Trueba (Madrid, 1981) cuenta con una trayectoria consolidada, personal y auténtica que parece haber hallado más adeptos fuera de las fronteras españolas que en su propio país. Su quinto largometraje, La virgen de agosto, aparece en las listas de las mejores películas de 2020 de dos de las publicaciones más importantes de Francia: la revista de cine 'Cahiers du cinema' y el diario 'Liberation'. En España, sin embargo, donde se estrenó en 2019, no contó con la misma devoción y pasó desapercibida en la temporada de premios. No tuvo nominaciones a los Premios Goya, tan solo compitió en dos categorías en los Premios Feroz -los galardones que entrega la prensa-, y no todos los críticos la incluyeron entre lo más destacado de aquel año. ¿Por qué se olvidó España de reconocer con justicia a Trueba? Su nombre está ligado al de una familia de cineastas, pero eso no se ha convertido en un obstáculo ni le ha impedido encontrar una voz propia con suficiente peso y energía como para caminar por sí solo, independiente y sin padrinos.

Por un lado, esta película, una reivindicación de la capital como destino estival, aparece en la prestigiosa revista especializada francesa 'Cahiers du cinéma' como la décima mejor película del año, solo superada por las cintas de los directores Frederick Wiseman ('City Hall', la más valorada); Hong Sang-soo ('The woman who ran'); Ben y Joshua Safdie ('Diamantes en bruto'), Cristi Puiu ('Malmkrog'); Emmanuel Mouret ('Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait'); Sang-soo Hong ('El hotel a orillas del río'), Gu Xiaogang ('Dwelling in the Fuchun Mountains'); Philippe Garrel ('Le sel des larmes'); y Sophie Letourneur ('Énorme'). Todo un honor.

En el caso del medio generalista 'Libération', en su repaso de lo mejor de 2020 aparecen junto al nombre de Trueba los de Clint Eastwood ('El caso de Richard Jewell'), Todd Haynes ('Dark Waters'), o Kelly Reichardt con su 'First Cow', película que ha entusiasmado en todo el mundo y que encabeza algunas de las principales listas. En su día, también se hizo eco del estreno de La virgen de agosto en Francia el diario galo 'Le Monde' con una extensa entrevista a su director y a su protagonista, en la que Trueba señaló que el cine consiste en "aprovechar al máximo los imprevistos". ¿Qué tiene de universal esta película, tan madrileña y tan castiza y, sin embargo, capaz de traspasar fronteras y emocionar allá donde se proyecta? Jonás Trueba navega en este filme entre lo castizo y lo afrancesado, entre verbenas y picnics, y vuelve a presentarse como un amante confeso de Éric Rohmer. El mejor cine español es documental y rompe moldes

El mejor cine español es documental y rompe moldes La virgen de agosto, protagonizada por Itsaso Arana -también coguionista- y Vito Sanz, es una fantástica carta de amor a Madrid, ciudad natal de Trueba, por la que siente fascinación y a la que ha dedicado gran parte de sus películas, excepto el road tripLos exiliados románticos (2015). De hecho, el filme se estrenó el 15 de agosto, festividad de la Virgen de la Paloma, una de las más tradicionales de Madrid, que se celebra en el barrio de la Latina, donde precisamente se desarrolla la acción de esta película y que toma como escenario las populares fiestas de San Cayetano, San Lorenzo y La Paloma. El mensaje de su propuesta, aunque resulta paradójico, encuentra adeptos al terminar el filme: agosto es un buen mes para quedarse en Madrid, para pasear por la noche, comer sandía y enamorarse. La protagonista es Eva, una mujer de 33 años que decide pasar el mes de agosto en Madrid y abrirse a las nuevas oportunidades, los encuentros y el azar.