Ni Pedro Almodóvar ni Penélope Cruz acudirán a los premios Goya 2025

Un día. La cita más relevante del cine español se celebra este sábado. Sin embargo, la gala de los premios Goya 2025 no contará con dos de los representantes más importantes de la industria en España. Ni el director Pedro Almodóvar ni la actriz Penélope Cruz acudirán a Granada.

La ceremonia ya parte con polémica. Los focos apuntan en una dirección: qué pasará con el futuro más inmediato de la intéprete española Karla García Gascón. Pese a que en los 'cabezones' no está nominada como actriz -como sí ocurrió en los Globos de Oro y también ocurre, al menos de momento, en los premios Oscar-, pero la cinta que protagoniza solo opta a la candidatura de Mejor película europea (ya que es de producción francesa).

Por ello, tampoco estaba previsto que acudiese. No obstante, tras ser apartada de la promoción del filme en Los Ángeles en una semana clave antes de las 'estatuillas', se barajó la opción de que Gascón acudiese a los premois del cine español. Después de una serie de conversaciones entre los productores y la actriz madrileña, se acordó que esta no irá a Granada para no seguir alimentando la polémica.

Ni Pedro Almodóvar ni Penélope Cruz

Ahora, se conoce que tampoco acudirán ni Almodóvar ni Cruz. En caso de la actriz de 'Vicky Cristina Barcelona' o 'Volver', entre tantas, tampoco cuenta con ninguna nominación en esta edición, por lo que su ausencia también podría estar justificada, aunque siempre acude, opte o no a algún 'cabezón'. No obstante, ella ha asegurado que no estará presente "por problemas de salud", en concreto, por gripe.

No se le habría dado demasiada importancia, salvo por el hecho de que este viernes, solo un día después y a escasas horas de la celebración de al gala, ha sido el cineasta castellanomanchego el que también ha informado de su baja en la gala. No acudirá a los premios Goya y la razón reside también en un problema de salud.

En su caso, sí que será una ausencia relevante, ya que su última película, 'La habitación de al lado', figura entre las que cuentan con más nominaciones por parte de la Academia y opciones a llevarse algún Goya. Opta a 10 estatuillas, entre las que se encuentran las mejor dirección, mejores actrices protagonistas -Julianne Moore y Tilda Swinton- y mejor guion adaptado. No está nominada, sin embargo, a la de mejor película.

