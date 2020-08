El último trabajo de Pedro Almodóvar se verá en el Festival de Cine de Nueva York

El cineasta español Pedro Almodóvar estará en la 58 edición del Festival de Cine de Nueva York. El manchego podrá exponer su último trabajo, el cortometraje 'La voz humana', en la sección 'Spotlight', un certamen que tendrá lugar entre los días 17 de septiembre hasta el 11 de octubre.

La dirección del evento ha anunciado que, además del corto de Almodóvar, se podrán ver trabajos de Sofia Coppola, David Dufresne, Liz Garbus y Lisa Cortés, Spike Lee y Orson Welles.

En concreto, Almodóvar está inmerso en 'La voz humana', que este jueves lanzaba su primer avance. Menos de un minuto de duración, un distinguido vestido rojo escarlata de Balenciaga y la actriz Tilda Swinton. Esto es lo que se puede ver en el primer clip del corto que se presentará en el Festival de Venecia, que se celebrará entre el 2 y el 12 de septiembre.

La cinta tendrá un duración de 30 minutos, será la primera en inglés del manchego y contará con la oscarizada actriz londinense Tilda Swinton ('Michael Clayton', 'Doctor Strange' y 'Avengers: Endgame'). La intérprete da vida a una mujer traumatizada por el fin de una relación, una adaptación de la obra de teatro de Jean Cocteau del año 1930.

Clip de presentación de La Voz Humana de Pedro Almodóvar. pic.twitter.com/321sAPZMvj — Agustín Almodóvar oficial (@AgustinAlmo) August 27, 2020

Estrenos en el Festival de Cine de Nueva York

Además de contar con el primer trabajo de Almodóvar en inglés, el festival neoyorquino también tendrá entre su programación el estreno mundial del nuevo proyecto de Sofia Coppola, 'On the Rocks'.

La hija del también cineasta Francis Ford Coppola regresa a la pantalla con Bill Murray, el protagonista de su filme de 2003 'Lost in Translation'. En esta comedia, se cuenta la historia de de una relación entre un padre y su hija (Rashida Jones) de 40 años, una escritora que sospecha que su marido le está siendo infiel con un compañero de trabajo.

En la misma sección también se proyectará 'Hopper/Welles', una cinta de dos horas que muestra una conversación íntima frente a una piscina entre dos importantes figuras del cine estadounidense, Orson Welles y Dennis Hopper, en noviembre de 1970. El festival lo cataloga como un un "registro extraordinario" de una charla.

Según el festival, se debe prestar atención a la imagen y fotografía de la cinta, "un exuberante blanco y negro, ambos iluminados solo por una chimenea y lámparas de huracán".

Asimismo, Spike Lee presentará 'David Byrne's American Utopia', la versión filmada del director del exuberante musical de Broadway. A finales de 2019, el músico y artista David Byrne se puso en contacto con Lee para ver si estaría interesado en hacer una película de su aclamado espectáculo de Broadway, 'American Utopia'. El cineasta aceptó.

A través de esta cita, que se verá en HBO, se realiza un conmovedor tributo a dos artistas esenciales de Nueva York que permanecen en el mejor momento de sus carreras.

Supresión de voto en EEUU y brutalidad policial

Por otro lado, en este certamen se verá el documental 'All In: The Fight for Democracy'. En este trabajo de Liz Garbus y Lisa Cortés, se trata la supresión de voto que en EEUU aún existente, en un momento en el que las elecciones presidenciales están a punto de celebrarse.

Finalmente, se podrá ver 'The Monopoly of Violence', de David Dufresne, un "impactante" y "poderoso" análisis de la violencia policial en la Francia contemporánea.