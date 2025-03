Los Pecos logran 'sold out' en Madrid

Los Pecos actuarán este domingo, 23 de marzo, en el Movistar Arena de Madrid, un concierto que ha logrado hacer 'sold out' y que se enmarca en su gira 'Dos veces y una historia', que comenzó el pasado 15 de marzo en Santander.



La vuelta del conocido dúo a los escenarios ha logrado vender más 100.000 entradas en todo el territorio español, con entradas agotadas en muchos recintos, y han tenido que ampliar hasta dos y tres fechas en ciudades como Madrid (donde volverán el 20 -cuando ha vuelto a hacer 'sold out'- y 21 de diciembre), Barcelona (26 de octubre -'sold out'- y 28 de diciembre) y Valencia (17 y 18 de mayo).



Con esta gira, Los Pecos quieren demostrar sobre los escenarios que su música "trasciende la nostalgia y el tiempo" y que sus canciones siguen formando parte una banda sonora intergeneracional en el imaginario colectivo social.