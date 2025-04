Patxi López, David Broncano y el naufragio del humor juvenil sanchista

El ex-lehendakari Patxi López, actual presidente del Congreso de los Diputados, se soltó hace unods días durante la entrevista con un medio afín, la cabecera digital de Prisa Huffington Post: “Pues desde luego está fallando la izquierda, ¿verdad? Eso es así. Y seguramente estamos fallando en comunicación, en entender que hay otros mundos que hablan otros lenguajes, otros idiomas, que se informan en otras redes y que nosotros deberíamos estar ahí. Con su lenguaje, en sus mundos y a través de las redes también. Y utilizarlas de modo inteligente”, declaró. “A mí me frustra mucho cuando me encuentro un joven que defiende posiciones de extrema derecha porque no encuentro ninguna razono lógica para haga eso, para que un joven compre que Franco –al que ni conoce– es mejor que la democracia que tenemos hoy”, lamentaba.

Parece una declaración rutinaria, previsible, pero no lo es en absoluto. Lo que está diciendo, de manera implícita, es que ha fracasado la ambiciosa estrategia del PSOE de tirar de la chequera de Radio Televisión Española para saturar el canal público y las redes sociales de un tipo de periodismo y de humor en sintonía con las posiciones del gobierno. De manera muy oportuna, las declaraciones de López llegan al mismo tiempo que se ha hecho público que –por primera vez desde su estreno– La Revuelta de David Broncano no ha logrado superar a El Hormiguero en ninguna de las semanas de marzo. La gran batalla catódica que planteó el gobierno se ha perdido, tras muchas semanas de vender que se podía triunfar (con el dopaje casi nunca mencionado de que La Revuelta funciona sin necesidad de captar y emitir publicidad).

No es solo una cuestión de Broncano: RTVE está saturando su parrilla con el mismo tipo de humor ‘progre’, feminista y proseparatista que se ha convertido ya en una emblema cultural del gobierno de coalición. Además de La Revuelta, la televisión más cómplice con el gobierno ha hecho espacio a Late Xou de Marc Giró, famoso por su monólogos a medida del argumentario sanchista, un día a favor de las fronteras abiertas, otro en contra del giro a la derecha de los jóvenes y al siguiente denunciando la catalanofobia (justo en un contexto político de amnistías, privilegios fiscales y cesiones de todo tipo al separatismo). “Que esto se haya emitido en RTVE es la hostia”, declaró un emocionado Jordi Évole. Tirando de ironía hay que reconocer que tiene razono, ya que es todo un triunfo que todos los españoles tengamos que pagar por este chaparrón de propaganda gubernamental camuflada como humor ingenioso.

Denuncias de la 'cipotenusa'

Jordi Évole ha sido también el padrino de Al cielo con ella, programa de entrevistas y reflexiones de la feminista pop Henar Álvarez. Un ejemplo del tono del espacio nos ayuda a hacernos una idea del contenido: “"¿Cómo no vamos a estar locas? Si nos habéis sacado de los libros de texto. Hay un montón de asignaturas en las que solo hay una mujer o ninguna. Solo falta que en matemáticas nos pongan a calcular la 'cipotenusa'. Por no hablar de los partos, que llegas con toda la ilusión a parir a tu hijo y sales con el coño que parece que la matrona era Eduardo Manostijeras", comenta la presentadora este risas. Más allá de que el programa guste más o menos, nuestra televisión pública esta rendida al mismo tipo de humor pijiprogre con el que se han hecho millonarias las empresas de contenidos de Évole (Producciones del Barrio) y Andreu Buenafente (El Terrat).

La otra apuesta fuerte de la temporada es La familia de la tele, donde participa la estrella juvenil Inés Hernand. Conocida en el sector por su militancia sanchista, llegó al extremo de hacer propaganda electoral en plena campaña durante un especial Orgullo Gay de RTVE emitido en directo desde la Plaza de Callao. “Los buenos siempre ganan, desde luego, aunque la violencia sea estructural, no tengo ninguna duda de la victoria de un gobierno progresista en las próximas elecciones generales", proclamó para despedir la transmisión. No fue un lapsus, sino un patrón de conducta: también llamó “icono" al presidente”durante una alfombra roja de los Goya y “sumidero horroroso” a Madrid en febrero e este año. Después de stas tres polémicas la Delegación del Gobierno en Madrid le otorgó un premio por su labor "desmontado estereotipos, denunciado violencias machistas y amplificado voces de mujeres y disidencias".

A pesar de los esfuerzos culturale sy presupuestarios del Gobierno, cada vez más jóvenes se ven representados por la nueva derecha radical

¿Tiene o no tiene razón Patxi López cuando lamenta que, después de semejante inversión, su equipo de cómicos y prestadores subvencionados no haya hecho ningún avance en la conexión del progresismo con los jóvenes? El sanchismo ha apostado fuerte por un tipo de humor salido en Cataluña que hace militancia de la plurinacionalidad, la diversidad sexual y la arrogancia urbana frente a los valores tradicionales. Aún así, Vox se acaba de situar sitúa como primera fuerza política entre los jóvenes catalanes con un 17,71% de apoyo, seguido de ERC con un 14,58% y el PSC con un 12,50%. Ni el Bono Bultural para mayores de 18 años, ni la celebración del año Franco con una cantautora electrónica lesbiana ni las apariciones del presidente en podcasts tipo La pija y la quinqui han servido para mucho al PSOE.

El pasado febrero, se publicó una nueva encuesta del Barómetro 40dB que reveló que Vox se consolidaba especialmente entre los jóvenes de toda España. Un 27,4% de los menores de 25 años respaldan a la formación verde, frente al 15% que opta por el PSOE y el 11% que elige al PP. Qué diferencia con los tiempos de la Movida, cuando las hordas de aristas con pelos de colores y estribillos hedonistas llevaban en volandas a Felipe González elección tras elección. ¿Ha perdido el progresismo a los chavales para una larga temporada?