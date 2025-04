El patinazo de Cayetana Guillén sobre la vuelta de Amaia Montero a la Oreja de Van Gogh

El pasado 24 de octubre, Leire Martínez abandonaba La Oreja de Van Gogh ante la incrédula y atenta mirada de sus fans y seguidores. Desde la salida de Amaia Montero, son muchos los fans que han continuado hablando de ella como la vocalista más importante y querida del grupo, a pesar de haber formado parte de él mucho menos tiempo que Martínez. Ahora, las dudas de los seguidores del rumbo que tomará la banda han sido disipadas por una íntima amiga de Amaia Montero: Cayetana Guillén.

La actriz y periodista española ha roto su silencio y ha hablado libremente de la decisión de Amaia Montero y La Oreja de Van Gogh. Según ha explicado, ha guardado esta información durante mucho tiempo a petición de la cantante, y no solo eso: también se ha pronunciado sobre la supuesta rivalidad entre Leire Martínez y la vocalista.

Leire se desmarca del grupo

Al hablar sobre la relación entre ambas cantantes, la actriz ha sido prudente. “A mí Amaia no me ha dicho nada, jamás, nunca de Leire ni nada, no tengo ni idea, y tampoco me gusta especular y dar una opinión de algo que no tengo información, no sé”. De igual manera, la periodista se ha mojado más al hablar de la trayectoria profesional de Montero. “Yo lo sé desde hace mucho, pero ella me pidió que por favor no se lo dijera a nadie, le prometí y no lo dije ni en casa, no se lo dije a nadie”, ha afirmado.

Por su parte, Leire toma su propio camino y lanza su primera canción en solitario, ‘Mi nombre’. Tal y como ha explicado en diversas entrevistas, el lanzamiento llega en “un momento de catarsis personal”, y también recibe el cariño de la base de sus seguidores con comentarios en sus redes sociales como “va a ser brutal” y “te mereces todo lo mejor y seguro que va a ir genial”.

Guillén ha causado un gran revuelo entre los seguidores de la Oreja de Van Gogh. “Me dijo: ‘Por favor, por mi ahijado’. Ya sabéis que Amaia es la madrina de mi hijo, me dijo: ‘Por favor, por Leo’. Y no se lo conté a nadie”, añadió. Además, la actriz ha expresado abiertamente su ilusión ante la idea de su vuelta.

Amaia Montero vuelve a La Oreja de Van Gogh

“Me eché a llorar al teléfono. Me dijo: ‘Te lo voy a contar, pero porfa Caye’. Dije, bueno, esto va conmigo a… Y cada vez que me preguntaban, cada vez que tal, yo lo sabía y estoy muy contenta”, ha explicado Guillén. Todo ha ocurrido en un momento en el que Amaia Montero disfruta del cariño de sus fans, que esperan de manera paciente nuevas noticias.

Una de las apariciones más representativas de la situación de la vasca es la aparición junto a Karol G en el Santiago Bernabéu, sobre lo que también ha hablado Cayetana Guillén. “Poco a poco, pero está muy ilusionada y muy agradecida al amor que todo el mundo le tiene y cuando salió con Karol G, aquello fue una cosa maravillosa. España le mostró su amor y yo creo que lo van a petar”.