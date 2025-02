Sobre partos, maternidades y sexo: los Goya dan la palabra a nuevas voces feministas

El parto es un dolor, la maternidad no es fácil y las mujeres mayores claro que hablan de sexo. Son realidades que atraviesan 'Cuarentena' y 'Las novias del sur', dos cortos con opciones de Goya, dos demostraciones de que nuevas voces feministas han tomado la palabra en el cine español.

Voces como las de Elena López Riera, directora de 'Las novias del sur', y Celia de Molina, de 'Cuarentena'. Voces y miradas que se han escuchado, contemplado y admirado en festivales y salas.

Sus obras son historias personales y mensajes políticos, abanderando así el lema que la escritora y periodista feminista Carol Hanish proclamó hace más de 50 años: "lo personal es político". EFE ha hablado con ambas cineastas.

"Palabras individuales" para una "realidad colectiva"

En 'Las novias del sur', Elena López Riera, 42 años, un 'largo' en su haber titulado 'El agua', ha reunido testimonios e imágenes de mujeres mayores que abren ante la cámara baúles de sus memorias que estaban sellados: los de sus sentimientos como novias y esposas que fueron, cumpliendo tradiciones.

No sólo hablan de la relación más íntima con sus maridos, sino además de sexo (no siempre consentido), atracciones, desencantos, sufrimientos y algunos momentos felices.

López Riera destaca con orgullo: "Las mujeres hemos ido perdiendo el rubor. Yo he tenido una intimidad con mis amigas que mujeres mayores que yo no han tenido. Mucha gente me dijo que sería muy difícil que hicieran declaraciones sobre su sexualidad, sus primeras veces, aspectos íntimos. Pero fue facilísimo".

¿Por qué?, "Sencillamente porque nunca nadie les había preguntado. Por muy individuales que sean las palabras, responden a una realidad colectiva: no había lugar en el que poder hablar de esto".

El espacio de diálogo que es 'Las novias del sur' proviene de un rincón personal-emocional de López Riera: "Cuando reparé en que conmigo se acaba la cadena (familiar) de madres e hijas, me pregunté qué hacer con esta herencia".

"Es un miedo -continúa- que no me asalta todo los días, el de la tradición familiar, pero tengo claro que tiene que ver con la educación y con una tradición cultural. Lo íntimo tiene que ver con lo colectivo".

De ahí la película, porque para López Riera cine y vida son indisociables; son activismo, compromiso y política.

"Los relatos los han escrito hombres poderosos, pero ahora asistimos a una diversidad de miradas", celebra.

Parto, maternidad y política

Cuando Celia de Molina escribió el guión del corto 'Cuarentena', estaba embarazada. Todo parecía bonito, pero luego nada fue tan así.

Primero, por el parto. "Es un asunto absolutamente infrarrepresentado en el cine, y si se habla de ello, se hace desde una visión idílica o médica, un lugar amable que no es el de las mujeres", reflexiona.

"Hemos sido completamente engañadas -añade-. (El parto) Es una experiencia como un relámpago que te atraviesa. La violencia obstétrica está ahí".

Y segundo, por el posparto. "Un momento en el que estamos solas. No sabes qué pasa con tu cuerpo. Yo sufrí una depresión posparto severa y creo que la podría haber evitado si hubiera tenido más información. Te dicen que serán días felices y ocurre que, en realidad, no te encuentras bien", describe.

'Cuarentena' es un corto escrito y hecho desde el enfado, pero también desde el compromiso con una nueva forma de mirar. Mirar, en concreto, la maternidad, "un mundo por explorar porque es íntimo".

"Pero lo personal es político", exclama la cineasta, orgullosa de que su corto aspire al Goya y de que "las miradas de las mujeres estén cambiando las narrativas", lo que achaca a las ayudas de hasta el 35 % que Cultura da a películas hechas por mujeres.

Panorama

El 8 de febrero aspirarán a al menos un Goya 15 producciones con protagonismos de mujeres contadas por mujeres. Son 'La infiltrada', 'La virgen roja', 'Soy Nevenka', 'Rita', 'Los pequeños amores', 'Cuarentena', 'Els Buits', 'Las novias del sur', 'Los destellos', 'Verano en diciembre', 'Salve María', 'El cambio de rueda', 'La mujer ilustrada', 'Marisol, llámame Pepa' y 'Lola, Lolita, Lolaza'.

Además, 6 películas con mujeres o niñas como personajes centrales, aunque dirigidas o codirigidas por hombres, podrían ganar también al menos una 'cabeza': 'Calladita', 'No estás sola', 'Semillas de Kivu', 'Cafuné', 'La habitación de al lado' y 'Dragonkeeper'. Cabría incluir 'Ciao bambina', una historia de transición de género, la del propio director, Afioco Gnecco.

Y están las miradas de mujeres cineastas sobre temas universales: Sandra Romero sobre la familia en 'Por donde pasa el silencio'; Lucía Jiménez sobre el poder en 'El trono'; Paula Palacios sobre las migraciones en 'Mi hermano Ali'; Laura García Andreu sobre el neoliberalimo en 'Domingo Domingo'; y María Trénor sobre las crisis de creatividad en 'Rock Bottom'.

26 películas, 26 puntos de vista y 1 realidad: el feminismo.