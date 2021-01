Nihilismo, soledad y miedo al compromiso: llega el día de la marmota millenial

Si hay algo que se echa en cara a los millenials, esa generación nacida entre 1981 y 1996, es su falta de compromiso y su actitud desapegada hacia las personas y las cosas. No tienen casa propia -no pueden permitírsela, en casi el cien por cien de los casos-, no son capaces de mantener una pareja estable y la paternidad es el último de sus planes, para el que antes querrán haber tachado de la lista todas las aspiraciones que acumulan desde sus veintipocos. Además, Tinder es la herramienta más usada para conocer amantes, pero hay quien ya se refiere a ella como una aplicación para consumir personas. ¿Es posible ser feliz?

"Mañana va a ser siempre y eternamente hoy". Esta frase podría ser hoy el eslogan de la enésima marca de cerveza artesana y local que intenta lanzar un mensaje sobre el tópico de vivir el presente, pero lo cierto es que se trata de la maldición que viven los protagonistas de 'Palm Springs', una comedia romántica y divertida dirigida por el cineasta Max Barbakow, que busca el sentido de la vida y de las prioridades de las personas a partir del fracaso de las actitudes más cínicas y escépticas. La fiesta que prometía ser divertida y eterna es, en realidad, confusa, aburrida, predecible e interminable.

Los protagonistas de esta historia, pertenecientes probablemente a la primera hornada de los millenials, están atrapados en un bucle temporal en el que esto ha dejado de tener gracia y, como le ocurre a cualquiera en la vida antes o después, el vacío para ellos se ha vuelto tan insoportable que solo cabe una pregunta: "¿Cómo conseguir que la vida sea menos mundana?". La acción de esta película, que participó en la Sección Oficial de la edición de 2020 del Festival de Sundance, tiene lugar en una boda en algún paraje desértico de Estados Unidos, donde el despreocupado Nyles (Andy Samberg), pareja de la mejor amiga de la novia, conoce a Sarah (Cristin Milioti), dama de honor y hermana de la futura esposa. Ambos descubren que no pueden escapar de este señalado día, comprueban desconcertados que todo se repite y que nada de lo que hagan, ni la idea más descabellada posible, importará al día siguiente. Excepto, eso sí, lo que ocurre entre ellos en esta inusual historia de amor, una de las propuestas más originales y divertidas de los últimos meses.

¿Es esto el "purgatorio"? En la sucesión de excesos en la que se ha convertido su vida nada importa y no queda otro remedio que vivir. "Lo más conveniente es aprender a sufrir la existencia", señala uno de los protagonistas. Su única escapatoria, pues, es matar el tiempo, vivir al límite, suicidarse una y otra vez, y ser todo lo irreverente que permita la imaginación. Entre todas estas aventuras sin consecuencias, sin embargo, y cuando estos personajes creen que han sentido todo lo que podía sentir, descubren que también pueden enamorarse. Y que en esa vida en la que todo se desvanece y en la que fingen que nada importa, ninguno sabe ser independiente, porque "la vida debe compartirse", tal y como afirma Nyles.

Esta hilarante historia, que llega este viernes a Movistar+ sin haber pasado antes por los cines, es una de las más divertidas del pasado año, gracias a los momentos cómicos protagonizados por el personaje de Samberg, que camina por la exageración sin resultar excesivo, así como el papel de Milioti, a quien el espectador recordará por haber participado en la serie 'Cómo conocía a vuestra madre'.

Aunque es inevitable la comparación con la conocida película 'Atrapado en el tiempo' (1993), en la que Bill Murray interpretó al metereológo que vive sucesivamente el mismo día, 'Palm Springs' consigue hacer algo nuevo y conectar con la versión más actual de los problemas o, al menos, con la forma en la que se presentan. El presente, en el que a priori uno desearía vivir para siempre, es el último lugar en el que uno quiere permanecer, y la soledad, tan buscada y defendida en los últimos tiempos, es en esta película la idea de vida que nadie soporta.