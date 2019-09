Rosalía solo dará dos conciertos en España: estará en Barcelona y Madrid en diciembre

Rosalía estará en España con su gira El mal querer tour. Sin embargo, solo habrá dos oportunidades de escucharla en directo, con un concierto en Barcelona y otro en Madrid, ambos en el próximo mes de diciembre.

La artista catalana de raíces flamencas y fusión urbana se subirá al escenario del Palau Sant Jordi de Barcelona el día 7 de diciembre y el 10 del mismo mes al del Wizink Center de Madrid, según ha informado este lunes Live Nation.

Ha sido la productora de eventos en vivo la que ha confirmado estos dos conciertos y las fechas. Además, se ha anunciado que las entradas se pondrán a la venta general este viernes 20 de septiembre a las 10.00 horas y la preventa será a partir del 18 de septiembre a la misma hora.

Las entradas para los conciertos de Rosalía se pueden adquirir en Ticketmaster, El Corte Inglés y de livenation.es, en esta última se ofrecerán en la preventa.

El mejor año de Rosalía

La capital ha sido la ciudad elegida por la de San Esteban de Sasroviras (Barcelona) para cerrar su mejor año, profesionalmente hablando.

Lo cierto es que, aunque haya confirmado únicamente dos conciertos en este país, Rosalía ha recorrido buena parte de los principales festivales de música nacionales. Tras asistir al Primavera Sound a principios de junio, la cantante ha estado en otros como el Bilbao BBK, el O son do camiño en Galicia o en la Welcome Party del madrileño Mad Cool Festival. Todo esto tras recorrer el continente americano.

Ahora, vuelve a la ciudad donde se formó musicalmente con un espectáculo en el Palau Sant Jordi, que será el primero que ofrece en este recinto.

Sin embargo, este año no solo ha sido bueno para la catalana en cuanto a trabajo, sino que tanto la crítica nacional como la internacional la ha arropado con numerosos galardones, ha colaborado con artistas como el británico James Blake, con Ozuna o con el colombiano J Blavin, trabajo que les ha situado entre las mejores canciones del año según la revista Time. Incluso, ha aparecido en la última película de Pedro Almodóvar, seleccionada para representar a España en los Oscar.

Premios que ha ganado Rosalía

No solo eso, con el tema que comparte con el colombiano y El Guincho, Con altura, Rosalía se ha convertido en la primera española en lograr un MTV Music Award. La artista se hizo con dos premios de la cadena estadounidense hace menos de un mes.

Asimismo, El mal querer ha dado a Rosalía una ristra de éxitos inalcanzables para muchos. Como de un día para otro, su voz sonaba en cada recóndito lugar del planeta y prueba de ello es que, poco tiempo después de ser casi desconocida, se hizo con dos premios Grammy latinos por su anterior Malamente.

No solo eso, la catalana ha recibido halagos de medios como The New York Times, Rolling Stome y Billboard. Este último, especializado en el cuarto arte, ha incluido su música entre los mejores trabajos de la actualidad.

Conciertos de Rosalía en España