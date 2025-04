Pablo Chiapella y Raquel Guerrero, dos okupas en la comedia familiar y gamberra 'El casoplón'

Fantasear con tener la vida de los ricachones que más poseen, vengarse de su vida acomodada y llena de lujos y probar por unos momentos qué se siente al tenerlo -aparentemente- todo ha sido el contexto de muchas películas o ha servido al menos como excusa para las tramas más rocambolescas. Todas obedecen a ese deseo oscuro por ocupar el lugar de quien vive a todo tren, especialmente cuando a uno le falta todo.

Ese es el caso, por ejemplo, de Parásitos, la célebre fábula coreana dirigida por Bong Joon-ho que arrasó hace unos años en los Oscar, y que sirve como espejo también para la comedia española El casoplón, una versión más amable, gamberra y suave que, sin embargo, coquetea con la corriente "eat the rich" que tanto gusta en el cine y las series en los últimos tiempos.

"No somos pobres, somos de clase trabajadora", dice un padre a su hija en esta comedia familiar dirigida por Joaquín Mazón y protagonizada por Pablo Chiapella y Raquel Guerrero. Eso supone vivir una ola de calor en pleno verano en Móstoles, con un único aparato de aire acondicionado en una casa sin ascensor en la que convive una familia de cinco miembros, entre ellos, tres niños.

Sin embargo, más allá de fantasear con vidas ajenas, El casoplón habla "de conciliación familiar, de darse cuenta de quién es uno, de que los niños no lo den todo por hecho, de ayudarse entre todos para todos felices y no cargarlo todo en una persona", cuenta a Vozpópuli Mazón con motivo del estreno de esta película en los cines.

Muchos espectadores se verán representados en esta familia de "clase media baja, a la que se propone "vivir una aventura que no les corresponde" y que, en palabras del director, "tampoco les hará felices".

En ella, un padre jardinero (Chiapella) se ocupa de los mejores jardines imaginables, mientras su jefe (Iñaki Miramón) descansa en las casas de sus clientes. Su mujer, una comercial de cosméticos, trata de sobrevivir entre visita y visita al tiempo que cuida de sus hijos. Un día, acompañar a su marido al trabajo parece la mejor idea imaginable y también la más refrescante.

"La felicidad llega cuando eres consciente de las cosas que tienes, no de las que no tienes" (Joaquín Mazón)

"La excusa del casoplón es darse cuenta de lo que no va a hacerles felices. La felicidad llega cuando eres consciente de las cosas que tienes, no de las que no tienes. Es bonito que la excusa del casoplón lleve a esta familia a darse cuenta y que genere un cambio de roles: al principio la madre trabajo, se ocupa de la casa y cuida de los niños. El padre llega, come fuet y listo. Cuando están en el casoplón, con la excusa de no querer ser pillados, él se ve obligado a cuidar del jardín y evitar que los niños no rompan nada", cuenta.

Por su parte, los actores protagonistas ven en El casoplón una crítica a la idea de tenerlo todo, y que esa sea la única garantía de la felicidad. "Parece que ahora para ser una persona de éxito tienes que tener un estatus determinado, tienes que ser famoso, y que para ser feliz debes tener propiedades. Los personajes de esta película reflejan que eso no es lo que da la felicidad, sino lo que tienes cerca", comenta la actriz, famosa por haber participado en la serie Machos alfa, que recientemente estrenó su tercera temporada.

En esta línea, Pablo Chiapella apunta que, "a pesar de vivir el sueño", esta familia "echa de menos a sus colegas del barrio". "La vida es muy corta como para pensar en lo que no tienes, en lugar de en lo que tienes", ha señalado el actor, célebre por su papel en la popular serie La que se avecina.