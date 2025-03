Oscar 2025: Cuando lo polémico es un discurso profamilia

La gala de los Oscar tiene ya poco que ver con el cine. Hace años que el morbo de ver la ceremonia de centra en qué nueva extravagancia woke defenderá la burbuja progresista de Hollywood. Este año había mucha atención por el castigo que recibiría Karla Sofía Gascón por ser una trans con opiniones de derechas y al final pasó lo esperable, que la dejaron sin premios. El delirio pijiprogre es tan intenso que provoca que se convierta en noticia algo tan natural como que el actor Kieran Culkin aproveche la recogida de su estatuilla, como mejor actor de reparto por A real pain, para hacer un discurso en favor de las familias extensas.

Culkin agradeció "a mí mamá y a Steve por haber intentado criarme". Luego miró fijamente a su esposa Jazz Charton, le dijo que la amaba y le dio las gracias por el hecho de haberle dado "a mis personas favoritas en esta vida", que son los dos hijos que tienen en común. Entonces reveló una tierna historia que hizo reír al público: "Hace aproximadamente un año, estaba en un escenario como este y, de manera muy estúpida, dije públicamente que quería un tercer hijo de ella, porque ella dijo que si ganaba el premio, me daría el niño. Resulta que lo dijo porque no creía que yo fuera a ganar. Después del programa, estábamos caminando por un aparcamiento. Ella sostenía el Emmy. Tratábamos de encontrar nuestro coche. 'Oh, Dios, dije eso. Supongo que te debo un tercer hijo'. Y me volví hacia ella y le dije: 'Realmente, quiero cuatro'. Y ella se volvió hacia mí, y juro por Dios que esto sucedió, fue hace poco más de un año. Ella dijo: 'Te daré cuatro cuando ganes un Oscar'”, reveló.

Devoción por la familia

Luego continuó: "¿Te acuerdas de eso, cariño? Bueno, entonces solo tengo esto que decirte, Jazz, el amor de mi vida... Sin presiones. Te amo. Lamento mucho haber hecho esto otra vez y sigamos con esos niños. ¿Qué dices?", le retó. Aquí sin duda es relevante recordar algo que ocurrió hace unas semanas, durante la ceremonia de entrega de los premios Bafta, los galardones del cine británico.Culkin no pudo acudir a la ceremonia y le sustituyó el cinesasta Jesse Eisenberg, que explicó lo siguiente a la audiencia: “Es tan devoto como padre de familia que intentó abandonar mi película dos semanas antes de que empezáramos a rodar porque no quería dejar a sus hijos. Es real, es hermoso y es admirable su devoción por su familia. Es una de esas personas afortunadas que tiene un talento brillante, pero que, por alguna suerte del cosmos, tiene sus prioridades en orden”, celebró. Algunos digitales buscando el morbo destacaron que en el discurso profamilia no hubo menciones a su padre, que arruinó a la familia, ni a su hermano, estrella de la saga Solo en casa. En realidad, Kieran superó de largo el tiempo asignado para los agradecimientos.

En la alfombra roja, los cuerpos adelgazados con Ozempic barrieron a las figuras 'curvy' y 'body positive', confirmando que aquello de la diversidad corporal fue otra simple moda

Los Oscar, por su parte, continuaron su función como escaparate de vanidades. Demi Moore perdió sus opciones ante una actriz más joven, confirmando la tesis principal de ls película "La sustancia": que el mundo audiovisual es todo superficialidad y que soporta mal la idea de envejecer. En la alfombra roja, los cuerpos adelgazados con Ozempic barrieron a las figuras 'curvy' y 'body positive', confirmando que aquello de la diversidad corporal fue otra simple moda y que los canones clásicos de belleza se imponen una y otra vez a quienes los cuestionan. El Hollywood woke agoniza, aunque muchos se resistan a reconocerlo.