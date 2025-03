¿Vale todo en literatura? La controversia tras el libro sobre José Bretón

El pasado lunes, un juez de Barcelona se negó a bloquear la circulación comercial de El odio, libro de Luisgé Martín donde José Bretón despliega su versión autoexculpatoria sobre el inhumano asesinato de sus dos hijos pequeños. Sigue abierta una apelación, pero ahora explota el debate literario. La editorial Anagrama citó El adversario de Emmanuel Carrère y A sangre fría de Truman Capote como antecedentes ilustres, mientras que quienes se oponen invocaron la falta de sensibilidad del autor con la madre y el hecho de que con el lanzamiento el criminal vería alimentadas sus fantasías narcisistas y su sed de violencia vicaria. La polémica creciente mezcla de forma desordenada argumentos legales, artísticos y morales a mayor gloria de los consabidos sesgos de confirmación.

Hay columnistas que defienden que es un error imperdonable que Luisgé Martín no haya contactado con la madre para avisar de la publicación del libro, ya que así la promoción le hubiese pillado preparada y se sentiría acompañada por los impulsores de El odio. Me parece una postura de lo más condescendiente: la empatía real o fingida de Anagrama y Luisgé Martín, que decidió descartar a la madre como fuente, sirve más para tranquilizar sus conciencias antes de empezar a hacer dinero y sacar pecho artístico que para calmar a una víctima. Ruth Ortiz es una víctima de por vida, así que a lo único que aspira es a sanar a su ritmo y con los mínimos sobresaltos posibles. Es legal poner la literatura por encima de los sentimientos de los demás, pero no lo es hacerlo y encima querer quedar como un señor.

Anagrama ha preferido citar a Capote y a Carérre antes que airear lo que opina su autor sobre literatura, mentiras y el valor de la vida humana

Conviene aquí perfilar la singular figura de Martín, conocido asesor de Pedro Sánchez y una de las voces más lejanas a la honestidad de las letras españolas, aunque sea brutalmente sincero en sus entrevistas. En 2018 publicó El mundo feliz. Una apología de la vida falsa, ensayo que arrancaba con la frase “La vida es un sumidero de mierda, un acto ridículo”, declaración de intenciones que ayuda a situarnos. “Yo renunciaría sin dudar a la escritura, renunciaría a la poesía y al arte por la felicidad. Sin pensarlo dos veces”, remataba. En las entrevistas promocionales, confesaba su profundo desacuerdo con una famosa reflexión de John Stuart Mill, la que dice 'prefiero ser un Sócrates infeliz que un cerdo feliz'. Martín subrayaba que él prefería todo lo contrario. ¿Ustedes imaginan a un cerdo feliz preocupándose por los sentimientos de alguien?

Mentiras militantes

Ya en su día, dedicamos a Luisgé varios artículos en Vozpópuli, entre ellos uno mío donde destaqué esta frase de otra de sus entrevistas: “En el mundo de la política, la mentira es el pan nuestro de cada día. Si alguien que está en el poder continuamente dijera la verdad, duraría una semana y media, y además ofendería al 90% de la población… Salvo cuando tiene utilidad, yo no creo que haya que decirle a la gente la verdad", confesaba para sorpresa de nadie. Honra al autor de estas palabras hablar con tal claridad, para que los últimos ingenuos del sanchismo no digan que no estaban avisados.

En cada entrevista de Martín suele haber media docena de frases redondas, entre indecentes y escalofriantes. Para no abrumarles mucho, les citó la que me parece definitiva: “Si yo pudiera elegir, elegiría no haber nacido, porque me parece que es un esfuerzo innecesario. Si uno no comparte esa premisa, normal que no entienda mi postura cuando digo que me da igual cargarme la literatura y el arte”. Por lo que sea, Anagrama ha preferido invocar a Capote y Carrère antes que compartir estas reflexiones de su autor, alguien deseoso de renunciar a su humanidad y a cultivar su oficio a cambio de ser feliz como un cerdo en una pocilga.