Esto es lo que ocurre al mezclar el piano clásico con el cajón flamenco

-Es un proyecto que se llama NEWAGE, está compuesto por seis piezas que muestran una historia muy personal, un poco como me he sentido estos años, en el camino de encontrarme a mi mismo y mi sitio en la gran maquinaria a la que pertenecemos. Lo desarrollo junto al magnifico percusionista Luis Nieto, él ha hecho los arreglos para percusión y entre los dos le hemos dado forma al proyecto.

-¿Cuál será el programa completo y qué se van a encontrar quienes asistan?

-El concierto se compone por la presentación de Newage y dos piezas clásicas que hemos adaptado para piano y percusión. Será un concierto muy íntimo, el aforo es de 160 personas y ya está practicamente lleno -al momento de realizarse esta entrevista había entradas disponibles, ya no-. La puesta en escena va a ser muy interesante, ya que en el concierto a parte del piano y la batería, que son los instrumentos protagonistas del espectáculo, habrá instrumentos orquestales de percusión, como bombo sinfónico, gong, marimba, lira, etc.

-¿Qué supone, dentro de tu carrera como músico, la composición musical?

-Yo he desarrollado mi carrera siempre como interprete, como pianista clásico y director de orquesta y banda, aunque siempre me ha llamado mucho la atención la composición. Desde muy pequeño he compuesto obras para piano y he improvisado mucho, algunas ideas se escribían y otras simplemente se quedaban en ese momento, se puede decir que he hecho mucha música efímera. Algunas de las piezas que componen Newage las tocamos Luis y yo en algunos conciertos que ofrecíamos con otros compañeros y siempre han tenido muy buena aceptación, eso junto al reciente reconocimiento del premio Goya 2019 del cortometraje Cazatalentos al que puse música, me ha animado a trabajar a diseñar este proyecto y a compartirlo.Esto abre un nuevo medio para para mostrar mi forma de entender la música, que no es solo una profesión, es más bien una forma de vida.