Ocho libros feministas contra el 8-M

Se espera uno de los 8-M más mustios imaginables: el mal tiempo, el cisma trans y el hundimiento del progresismo alejan al movimiento feminista español de sus días de esplendor. Más allá de estos reveses coyunturales, diferentes académicas, pensadoras y agitadoras coinciden en señalar las disfunciones de la ideología feminista. ¿Estamos ante el principio de una larga travesía del desierto? Estos ocho títulos de tiempos recientes pueden ayudar a situarnos.



Indomables: diez mujeres frente al feminismo hegemónico

Varias autoras

Ladera Norte, 2024

Potente volumen colectivo que reúne textos de profesionales de diferentes campos, algunas tan conocidas como Rebeca Argudo, Paula Fraga, Berta González de Vega, Guadalupe Sánchez y Yaiza Santos. Los textos rehuyen cualquier posición victimista y denuncian "la imposición de un discurso único, irracional y a menudo de espaldas a la ciencia, con ramificaciones en la academia, los medios de comunicación, la empresa y la política". Todas se oponen a una ideología feminista que "no sólo no resuelven los viejos problemas de desigualdad y violencia entre hombres y mujeres, sino que crea nuevos”.

Contra el feminismo

Teresa Giménez Barbart

Pinolia, 2023

La exeurodiputada ofrece un cuestionamiento profundo del feminismo actual, incluido el menosprecio de muchas de sus líderes a todo lo que vino antes de ellas. Para Barbat, el discurso del actual ministerio funciona como si "las mujeres de los 60, los 70 ó los 80 no hubiéramos hecho nada, como si todo se hubiera inventado ahora". También destaca que "Hoy en día, cualquier persona normal y corriente es feminista en el sentido de que apoya que la mujer y el hombre tengan los mismos derechos. Pero la verdad es que nos están obligando a muchas mujeres a ser militantes de algo que se nos ha ido de las manos. Y este es un libro que intenta analizar esa militancia tan agresiva en países donde ya hay unas legislaciones que hacen que no sea necesario ese resentimiento y esa victimización", subraya.



Extraños en su propia tierra

Arlie R. Hoschild

Capitán Swing, 2018

Las feministas tratan al trumpismo como una de sus bestias negras, pero esta prestigiosa académica progresista prefirió conocerlo de primera mano antes de condenarlo. Este ensayo recoge sus experiencias entre las bases del movimiento Tea Party, que rechaza las lógicas contraculturales y fomenta las redes tradicionales. Hoschild defiende que una parroquia puede ser un espacio tan respetable para el desarrollo de las mujeres como una asociación feminista. "Denigrar a las congregaciones es un error humano y un desastre político. Estamos perdiendo la oportunidad de articular alianzas valiosas. Además del respeto que debemos a todas las personas, en la iglesia evangélica ha surgido un nuevo movimiento ecologista. Si les llamas 'idiotas' y 'alienados' estás tirando a la basura la oportunidad de fortalecer la lucha contra el cambio climático. Hay quien basa sus lazos afectivos en las similitudes con los demás. Ese no puede ser el único criterio. También enriquece hablar con alguien distinto, te hace madurar y disfrutar la vida de manera más completa”, explica.

Presa

Ayaan Hirsi Ali

Debate, 2021

La historia de esta mujer valiente es toda una epopeya contemporánea. Huye del integrismo islámico en Somalia, espantada de la ablación y los matrimonios de conveniencia y termina como diputada en Holanda, siempre rodeada de la amenaza de la violencia de su religión de origen. Pocas autoras como ella pueden hablar de lo que promete en el subtítulo: "La inmigración, el Islam y los derechos de la mujer". Un ensayo sobre el colapso de Europa, la necesidad de arraigo y la potencia de los valores tradicionales para ayudar a convertirnos en seres verdaderamente libres. Destaca su mirada valiente contra el multiculturalismo y la descripción de cómo este enfoque obstaculiza una conversación honesta sobre machismo, homofobia y violencia en países con alta densidad de inmigrantes.

Feria

Ana Iris Simón

Círculo de Tiza, 2020

Las memorias de una chica corriente de La Mancha se convirtieron en un potente generador de debate político que dura hasta nuestros días. Muchas lectoras se identificaron con su rechazo del vacío posmodermo y la reivindicación de los vínculos fuertes y el retorno a lo sagrado. "No soy feminista porque el feminismo no es la igualdad, es una teoría política que cree en una visión del trabajo, de la Historia, de todo, que no comparto y reducir una teoría política compleja a la igualdad del hombre y la mujer, pues no. Aparte yo creo en la igualdad de la mujer y el hombre pero es que creo en la igualdad de todos los hombres, creo que la 'kelly' que limpia el hospital debería ser mucho más igual a Ana Botín, así que una teoría que dice que Botín y la 'kelly' son lo mismo a mí no me parece operativa en muchos sentidos", denunció en una entrevista en El Independiente.

Populismo punitivo

Guadalupe Sánchez, 2020

Deusto

La jurista y columnista analiza los peligros de ningunear el sistema legal y el entramado institucional en favor de los fervores sociales y las modas políticas del momento. "Uno de los motivos por los que soy contraria a este nuevo movimiento que llaman feminista -yo lo llamo identitario de género- es porque es excluyente y adjetivador, en el sentido de que se quiere hacer del feminismo un gueto ideológico. Creo que para triunfar, el feminismo tiene que ser universal. No sólo para que englobe a todo tipo de mujeres, sino también a los hombres. No podemos hacer una sociedad donde impere la igualdad ante la ley y la igualdad de derechos si no contamos con ese cincuenta por ciento de la población que estas feministas se empeñan en señalar como violentos o propensamente violadores. Crear exclusiones por motivos ideológicos no es sólo un error, sino que hace del feminismo un movimiento antipático", dijo hace un lustro en Vozpopuli.

¿Por qué no soy feminista? Un manifiesto feminista

Jessa Crispin

Alpha Decay, 2018

Hablamos de uno de los manifiestos más afilados contra el feminismo chupiguay, ese que te quiere convencer de que puedes ser de manera simultánea la más guapa, la más rica y la más combativa sin oprimir a nadie. ¿La opinión más incorrecta? "El programa electoral de Hillary Clinton en 2016 no era feminista. Sus propuestas eran racistas, belicistas y opresivas para las personas más pobres del país. Nunca hubiera apoyado sus candidatura. Es sorprendente lo rápido que cambió el mensaje de sus partidarias, que pasó de 'deberías apoyar a Hillary' a 'si no votas a Hillary, eres una traidora a la causa'. Intentaron que pareciera que defender a cualquier otro candidato -digamos Bernie Sanders- era una traición al concepto de sororidad. Como estrategia, me parece decepcionante”, recuerda.

Sexual personae: arte y decadencia de Nefertiti a Emily Dickinson

Camille Paglia, 2020

Reedición de la influyente tesis doctoral de Paglia, que levantó ampollas en los años noventa por defender el sentido común de las abuelas mediterráneas, un feminismo no victimista y compatible con nociones objetivas de belleza, rechazadas como opresivas por muchas feministas de izuqierda. "La sexualidad y el erotismo es el lugar en el que se cruzan la naturaleza y la cultura. Lo cual produce de manera inevitable conflictos. Muchas veces, la teoría feminista los ha simplificado, y ha pensado que bastaba con reajustar la sociedad, establecer la igualdad sexual y aclarar las funciones de cada sexo para que reinaran la felicidad y la armonía", explica Paglia sobre su obra magna.