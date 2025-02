Oasis celebra 30 años de '(What's the Story) Morning Glory?', el disco cumbre del 'britpop' de los 90

1995 fue un año cumbre para la música popular. La escena internacional superaba poco a poco el Grunge cuando se cumplía un año del suicidio de Kurt Cobain. El Hard Rock de los años 80 quedaba algo lejos y bandas como Bon Jovi, gran exponente de este género, se habían reinventando y virado su sonido hacia algo más alternativo y oscuro, como deja patente en These Days, publicado este mismo año.

Mientras artistas como los Backstreet Boys, las Spice Girls o Nsync comenzaban a triunfar y configuraban las bandas de chicos -boybands- y de chicas, el sonido guitarrero, heredero del rock británico de los 60 y 70 estaba en su mejor momento bajo la etiqueta de Britpop, o pop británico.

En esta categoría entran Stone Roses, Stereophonics, Suede, Blur... y Oasis, los protagonistas de esta historia. Los hermanos Gallagher -que vuelven este 2025 a girar después de su ruptura en 2009- habían lanzado su primer álbum en 1994, Definitely Maybe, y había tenido un gran éxito: vendió 100.000 copias en solo cuatro días y se convirtió en el álbum británico más rápido vendido de la historia.

Noel y Liam, que llevaban probando suerte desde 1991, consiguieron su primer contrato discográfico y despegaron en seguida. Solo un año y medio después de su debut, llegó el disco que cambiaría la música en los años 90 y convertiría a Oasis en la banda más grande del momento: (What's the Story) Morning Glory?.

'Some Might Say', su primer Nº1

Oasis lanzó el álbum en octubre de 1995, pero el primer single, Some Might Say, vio la luz en abril, y para agosto se había convertido en su primer número uno en las listas de éxitos. "Tuve la absoluta certeza de que sería número uno, y tuve razón", dijo después Noel.

Esta primera píldora ya vaticinaba lo que le esperaba a la banda: un éxito fulgurante con su segundo álbum que contiene su canción más popular: Wonderwall.

Tal es el legado del álbum que en 2010 recibió el premio al "Mejor álbum de los últimos 30 años", otorgado por los Brit Awards.

14 de agosto: la lucha con Blur

Toda gran banda tiene una gran rivalidad con otra. Los Beatles tenían a los Rolling Stones; Prince, a Michael Jackson. Y Oasis tenía a Blur. La banda lanzó en 1994 -el mismo año del debut de Oasis- Parklife, un gran éxito. En 1995 planeaban lanzar la que sería su baza para disputar los números uno a Oasis: The Great Scape.

Este episodio -apodado "La batalla del Britpop"- llegó a su máximo exponente cuando el 14 de agosto de 1995, cuando ambas bandas sacaron un single a la vez. El mismo día. Oasis apostó por Roll With It; Blur, por Country House. La primera, alcanzó el número dos en las listas, pues fue la de Blur la que llegó al número 1.

Ahora todos odian Wonderwall

Sin duda, Wonderwall es la canción más popular de Oasis y, a la vez, una de las más odiadas hoy en día. Este tema se ha convertido en un cliché y en redes sociales abundan los memes sobre esta canción.

Pero en 1995 esta canción fue un gran éxito y propulsó -aún más- a Oasis al estrellato internacional. Sin embargo, el álbum contiene muchos otros cortes que, hoy en día, son de los más populares de la banda y que les consagraron como grandes artistas y a Noel en concreto como un gran compositor. Estas son Don't Look Back In Anger, Champagne Supernova, Hello o Morning Glory.