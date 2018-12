Santiago Muñoz Machado derrota a Juan Luis Cebrián en la elección por la dirección de la RAE

Santiago Muñoz Machado (Pozoblanco, Córdoba, 1949) ha sido elegido nuevo presidente de la Real Academia Española (RAE) este jueves. Su designación como sustituto de Darío Villanueva se ha producido en la segunda votación, que ha ganado por mayoría absoluta. Paz Battaner resultó electa vocal primera. Muñoz Machado aseguró que siente un orgullo enorme de presidir "una institución tricentenaria, la más importante de nuestra cultura". Asimismo, hizo saber que comunicará su programa de gobierno el próximo 10 de enero de 2019.

El nuevo director enfrenta una situación económica comprometida, que podría incluso afectar al personal de la institución. Sobre ese tema, Muñoz Machado aseguró: "La Academia tiene un personal de extremada cualificación. No es fácil sustituirlo. Mi propósito es confirmar a la totalidad del personal, no prescindir de ellos. Como todo buen administrador, hay que revisar que todo el personal no es prescindible y, a día de hoy, creo que nadie lo es. La institución depende de sus recursos económicos y mi primera labor es buscar los recursos económicos. Sólo excepcionalmente podría ocurrir una reforma de este tipo".

Sobre el informe de lenguaje inclusivo encargado por la Vicepresidencia, Muñoz Machado explicó que el informe está terminado y que goza de un altísimo nivel técnico. Los resultados, dijo, serán debatidos a finales de enero o los primeros días de febrero, tras el primer pleno de presentación del plan de gobierno, previsto para el 10 de enero. Sobre la dinámica del pleno, ha asegurado que fue cordial y que el primero en felicitarlo ha sido el académico Juan Luis Cebrián, uno de sus principales contendores.

La elección ocurre una semana después de que hace ninguno de los académicos lograse la necesaria mayoría absoluta en la primera elecciónEl jueves pasado, los tres candidatos con más apoyos y que, por tanto, pasaron a la segunda votación, fueron Santiago Muñoz Machado, que logró 18 apoyos, y Juan LuisCebrián, que tuvo 12 y José Antonio Pascual, que recibió un voto.

Los retos de la RAE

Muñoz Machado enfrenta un panorama complejo. Una de las razones por las que Darío Villanueva renunció a repetir en el cargo es porque considera que era el momento de designar a un director con un perfil más gestor luego de que la RAE sufriera un recorte de la aportación del Estado del 60% desde 2008. El agujero económico es grande. A la drástica reducción presupuestaria se suma un segundo tema: la Academia ha vivido de la venta de sus productos, es decir, la Gramática, la Ortografía y el Diccionario. Sin embargo, el diccionario publicado en 2014 vendió 40% menos de lo que era la previsión inicial, lo cual también perjudica las vías de financiación. Queda así una tercera forma de supervivencia: a través de benefactores, en su mayoría empresas privadas aunque también existen particulares que aseguran la viabilidad económica.

Este es el primero y más urgente de los temas por atender, pero hay más: la reciente tensión con el lenguaje inclusivo sobre el que la RAE tendrá que pronunciarse luego de que la vicepresidenta Carmen Calvo encargara un informe para cambiar algunas expresiones de la Constitución. En muchas ocasiones las autoridades de la RAE han insistido en el hecho de que su papel es recoger el pulso del lenguaje, no censurar ni abolir las que se usan en el diccionario. Ese mensaje ha aparecido en distintas ocasiones, esta una de ellas.

¿Quién es Muñoz Machado?

Jurista, experto en Derecho Público y en Derecho Administrativo. Fue elegido académico de la RAE el 13 de diciembre de 2012 (ocupa la silla r) y tomó posesión el 26 de mayo del año siguiente con el discurso Los itinerarios de la libertad de la palabra. También ha sido reconocido con el Premio Nacional de Historia de este año por su obra Hablamos la misma lengua. Historia política del español en América.

Ha desempeñado diversos cargos profesionales u honoríficos: Director de la Oficina Técnica de la Unión Española de Televisiones Privadas en abierto, Presidente de la Asociación Española de Derecho del Audiovisual, es Vicepresidente de la Confederación Española de Fundaciones, y miembro de Consejos Editoriales de diversas revistas técnicas especializadas.

Entre sus obras más influyentes figuran las que se refieren al Tercer Sector y la actividad social del Estado, las concernientes al Derecho de las Comunidades Autónomas y las dedicadas al estudio del Derecho de la regulación económica. Y su gran libro de síntesis, Tratado de Derecho Administrativo y Derecho Público General, que es la obra de referencia en la materia, tanto en España como en otros países.

Es también autor de libros de relatos como Riofrío (2010); de investigaciones históricas, El problema de la vertebración del Estado en España (2006); de estudios biográficos, Sepúlveda, cronista del Emperador (2012) y de ensayos sobre cuestiones de actualidad como Informe sobre España: repensar el Estado o destruirlo (2012), obra galardonada con el Premio Nacional de Ensayo en 2013. Además de ser miembro de la Real Academia de la Lengua, también es Académico de Número de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, Académico de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires y miembro de la International Academy of Comparative Law.