Una historia de España que sólo Pérez-Reverte podía escribir

Arturo Pérez-Reverte llega a las librerías esta semana con Una historia de España (Alfaguara), un volumen que reúne los 91 episodios que el escritor, periodista y Académico de la Lengua publicó durante cuatro años en su columna Patente de Corso, en el dominical XL Semanal, desde 2013 hasta 2017, y que tenían por objeto ofrecer una mirada distinta del que se ha tenido -por desconocimiento o acaso por su uso interesado- sobre los hechos más importantes que configuran el pasado español.

Pérez-Reverte comenzó ese ciclo dedicado sistemáticamente al pasado -es importante saber que el escritor mantiene Patente de Corso, desde 1991-, en un momento en el que el algunos historiadores, pero también personajes públicos y líderes políticos, comenzaron a hacer un uso interesado de la historia -repartiéndola entre bandos: buenos contra malos o rojos contra fachas- y que apuntaba en una dirección: propiciar la confusión, cuando no el olvido o directamente la mentira, sobre aquellos hechos que definen una herencia común entre todos los ciudadanos.

Pérez-Reverte esclarece y arroja lucidez sobre un pasado cada vez más enfangado desde el presente

De ahí que Arturo Pérez-Reverte decidiera dar un paso al frente, no para sustituir a los historiadores, como explica él mismo en el libro, sino para esclarecer y arrojar lucidez sobre un pasado cada vez más enfangado desde el presente. En este libro, Pérez-Reverte no sólo coloca en su sitio a los zafios, a los que se hacen los confundidos o intentan usar episodios de la historia de España para medrar, sino también para sembrar la curiosidad y aportar una visión compleja. No era su intención principal, pero lo consigue. «Una historia de España está escrita con la misma mirada con que escribo novelas y artículos; no la elegí yo, sino que es resultado de todas esas cosas: la visión, ácida más a menudo que dulce, de quien, como dice un personaje de una de mis novelas, sabe que ser lúcido en España aparejó siempre mucha amargura, mucha soledad y mucha desesperanza.», ha dicho él sobre un libro que se explica por sí mismo.

Cada uno de estos 91 textos busca acercar la historia a quienes la desconocen, sean los estudiantes o los más jóvenes, pero también habla a aquellos que quieran adentrarse en una visión desprejuiciada del pasado español. En estas páginas, Pérez-Reverte consigue iluminar las paradojas, así como relativizar complejos históricos que durante años se han asumido como ciertos y que alimentan el cainismo como único relato colectivo. Pérez-Reverte ofrece muchos más, bastantes más, que hunden sus raíces en el repertorio de la dignidad y lo humano.

Obra de Pérez-Reverte

En la obra de Arturo Pérez-Reverte los personajes lo son todo, y este libro no iba a ser la excepción. Aparecen aquí desde Sor Juana, Alarcón, Tirso de Molina, Calderón, Lope o Cervantes hasta aquel soldado de los tercios, flaco pobre y desesperado, que cruzó el Atlántico; o el Carlos V durante cuyo reinado España fue un imperio que cubría buena parte de Europa y América. Aparecen también un burocrático Felipe II en medio de luteranos, ingleses y demás pendencieros. Pérez-Reverte avanza a caballo entre los siglos XV y XVII. Lo hace sin detenerse, y en ocasiones volviendo sobre episodios incisivos, hasta llegar a la Transición, el capítulo que cierra este libro.

Este libro posee una mirada que se asienta en el dato, la lectura y el conocimiento de la historia y la literatura para combatir las medias verdades y las mentiras que han pasado de mano en mano. Los 91 episodios de esta historia de España están empujados por un espíritu ilustrado y directo, claro hasta las trancas, pero no por eso afeitado de una prosa luminosa y hasta en ocasiones bronca, que gusta justo por eso. Porque así como lo que hace especial a las historias de Arturo Pérez-Reverte son las fisuras y las contradicciones de los seres que las protagonizan, ya sean el Lucas Corso de El Club Dumas, el escarmentado Alatriste o el incorrecto Lorenzo Falcó, ningún lector saldrá ileso de la galería humana de este libro.

Los de Pérez-Reverte son mundos construidos con maestría, porque los conoce de primera mano. No sólo por su carrera como periodista y corresponsal de guerra, sino por una mirada compleja que se vale de la palabra condensada de quien desea hacerse entender. Quien se asome a la obra de Pérez-Reverte es capaz de entender de cuáles ideas y cuáles interesen salen los 91 episodios. Una historia de España vuelve a la raíz que nos relaciona con los grandes relatos humanos del pasado, los mismos que que ya se intuían en su primera novela, El húsar (1986), y cobraron expresión en las más de veinte novelas que ha publicado, ya sea La tabla de Flandes (1990), El pintor de batallas (2006) u Hombres buenos (2015), eso sin contar su larga serie dedicada al soldado español de los tercios de Flandes Diego Alatriste.