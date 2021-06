A principios de este año se conocía que los directores, productores y guionistas Javier Ambrossi y Javier Calvo estaban trabajando en un nuevo proyecto para la pequeña pantalla. La nueva cinta será una serie, 'Cardo', creada por la actriz Ana Rujas y dirigida por Claudia Costrafeda.

Este nuevo trabajo llega tras el fenómeno 'Veneno', con el que los creadores sumergieron al espectador en la cruda vida de la actriz, cantante, vedette y prostituta Cristina Ortiz.

En esta ocasión, los directores y guionistas continúan apostando por Atresplayer Premium, casa donde además trabajan como jurado de 'Mask Singer'.

Ahora, el rodaje de 'Cardo' ya ha dado el pistoletazo de salida, una ficción que será "el retrato de la generación nacida en los 90 con todos los excesos". "A caballo entre un futuro incierto, un pasado plácido y un presente convulso", señalan.

Una de las creadoras de esta serie, Ana Rujas, será, además, la protagonista que contará a través de su personaje la vida de muchas. Da vida a María, que "aparentemente rebosa belleza, pero ella se siente un cardo".

Episodios de 'Cardo'

La ficción contará con un total de seis episodios y, según Rujas, la historia se centra en cómo una persona llega a los 30 años y, "de golpe siente que no tiene mucho que ofrecer al mundo". "No vale la belleza, no vale lo de fuera si lo de dentro no está bien", añade.

Clara Sans, Ana Rujas y Ana Telenti estarán en la serie 'Cardo'. Atresmedia.

Por su parte, Costrafreda, la otra cocreadora de la cinta, asegura que 'Cardo' quiere plasmar a "una generación consumista, insaciable e irremediablemente perdida".

Reparto de 'Cardo'

Con el inicio del rodaje, además, se han anunciado los integrantes del reparto de 'Cardo'. Además de Rujas, se verá en escena a Clara Sans, Ana Telenti, Juani Ruiz, Alberto San Juan, Diego Ibáñez y Yolanda Ramos.

Clara Sans, Ana Telenti, Juani Ruiz, Alberto San Juan, Diego Ibáñez y Yolanda Ramos, en 'Cardo'- Atresmedia.

La ficción, de la que aún se desconoce fecha de estreno, es una producción de Atresmedia Televisión en colaboración con Buendía Estudios y Suma Latina. Está basada en la historia original de Rujas, con guion de la actriz y Costrafreda, quien la dirige.