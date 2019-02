Una novela de espías entre la España de Franco y el Berlín de la RDA

Esta historia comienza en el año 1968 y se desenvuelve en Madrid, París, Berlín oriental. Tres realidades tan dispares entre sí, como si de planetas distintos se tratara. España es víctima de una dictadura agónica, en París ha estallado una revolución y en Berlín oriental, el ministerio de Seguridad, la Stasi, ha convertido la vida cotidiana en una red de vigilancia, delaciones, espionaje y condenas. Ese es el entorno elegido por la escritora Paloma Sánchez-Garnica para ambientar su séptima novela, que lleva por título La sospecha de Sofía (Planeta).

Esta novela llega justo cuando se cumplen 30 años de la caída del Muro de Berlín. En palabras de su propia autora, el libro levanta el fresco de un tiempo donde las fronteras dividían a los hombres y mujeres que buscaban su propia identidad, que es uno de los temas esenciales de la novela, que despliega la historia de aquella Europa que siguió a la Segunda Guerra Mundial. "A esta novela la mueve la intriga, así como búsqueda de la identidad y la libertad. Mis personajes buscan vivir su vida como ellos quieren", asegura Sanchez-Garnica.

La novela coincide con los 30 años de la caída del Muro de Berlín. Es un fresco de un tiempo donde las fronteras dividían a los hombres y mujeres

La "siniestra RDA y una España rehén de un régimen totalitario y mojigato". Dos dictaduras, dos cuadros de una misma realidad. Y, como contrapunto, la efervescencia de un París en plena revolución de mayo del 68. Esos escenarios son los que maneja Paloma Sánchez-Garnica para contar una historia de intriga que indaga, con originalidad, en el concepto de libertad, identidad, sacrificio y culpa.

Todo ocurre en el entorno burgués de Sofía y Daniel, dos españoles a quienes les cambia la vida radicalmente cuando él recibe una carta anónima en la que se le dice que Sagrario, su madre, no es tal y que si quiere conocer la verdad de su origen debe ir a París. Intrigado, pregunta a su padre por esta cuestión y él le recomienda que lo deje pasar, que no remueva el pasado. Atenazado por las preguntas se lanza tras la búsqueda sobre cuál es el trasfondo de esto. Quién es él.

Mientras unos intentan averiguar de dónde provienen, otros personajes como Sofía buscan aquello que desean ser. Sin embargo, ya sea en el entorno conservador de la España del franquismo o la asfixiante vigilancia de la RDA, algo siempre los constriñe y cercena. He ahí uno de los contrapuntos con el mayo sesentayochesco, que Sánchez Garnica ha querido desplegar en esta historia.

"La RDA me permitía mostrar el contraste entre España y Francia. Quería salir de un Madrid que ya dominaba"

La sospecha de Sofía no es una novela histórica, según su autora, o al menos no como ella entiende tal cosa: "Ese género monta la ficción alrededor de un hecho o un personaje histórico, ésta más bien tiene una ambientación histórica para mostrar a los personajes desenvolverse. La RDA me permitía eso, para mostrar el contraste entre España y Francia. En este libro quise salir de un Madrid que ya dominaba".

"Esta novela tiene un punto de originalidad que no tenían las otras, el sello personal está ahí porque me gusta indagar cómo mis personajes explotan sus contradicciones, pero aalgo que no había en otras: intriga, thriller, una novelas de espías que nunca había tocado y que me lleva a mantener al lector sin saber que va a pasar", explica Sánchez Garnica.