Novedades Disney+: Star Wars, Marvel y Pixar para luchar contra Netflix y HBO

En su batalla por convertirse en líder del streaming, Disney ha anunciado este jueves más de 50 estrenos, que incluyen series inspiradas en los universos de Star Wars, Marvel y Pixar con las que pretende arrebatar a Netflix y HBO el reinado televisivo.

El evento anual para inversores del gigante del entretenimiento se convirtió en una rotunda demostración de poder desde el inicio de la jornada, cuando el consejero delegado la compañia, Bob Chapek, prometió que en los próximos meses lanzarán: diez series de Star Wars, otras diez de Marvel, y una treintena de producciones bajo las marcas de Pixar y Disney.

Ese arsenal, al que se suma un contrato estelar con la familia Kardashian y producciones como una nueva serie basada en el clásico de ciencia-ficción Alien (1979), tendrá como objetivo situar a la mayor factoría de entretenimiento del mundo en la primera posición del mercado televisivo.

Disney llegó tarde a la revolución de la pequeña pantalla iniciada por Netflix, pero entró con fuerza gracias a los 86,6 millones de suscriptores que ha logrado la plataforma Disney+ en su primer año.

Objetivo: 350 millones de suscriptores a finales de 2024

Su nuevo objetivo es llegar hasta los 350 millones de abonados en todo el mundo a finales de 2024 gracias a sus tres plataformas televisivas -Disney+, Hulu y ESPN+- y a su nueva extensión, Star, que recogerá producciones de FX, la cadena ABC y Fox, tras la compra del estudio de Hollywood el año pasado.

La empresa de casi un siglo de antigüedad es consciente del poder que la televisión ha adquirido en la industria audiovisual pero seguirá respetando los estrenos importantes en cines cuando pase la pandemia del coronavirus, ya que lo considera una parte "esencial de su negocio".

The Mandalorian tendrá dos series derivadas de su universo

De esta forma, la plataforma Disney+ estrenará dos series derivadas de The Mandalorian, la ficción estrella de su catálogo y pionera en la decena de producciones inspiradas en el universo Star Wars que llegarán en los próximos años.

Ahsoka y Rangers Of The New Republic expandirán el argumento de la serie protagonizada por Pedro Pascal con tramas que sucederán de manera simultánea.

Apenas se conocen detalles de ambos proyectos aunque la franquicia anunció que la protagonista de Ahsoka será la actriz Rosario Dawson, estadounidense de origen puertorriqueño y cubano. Dawson ya interpretó el personaje de Ahsoka Tano en la segunda temporada de The Mandalorian, recién estrenada este otoño.

Del segundo proyecto derivado, Rangers Of The New Republic no se avanzó ningún detalle más allá de su logotipo y de que contará con la supervisión de los cineastas Jon Favreau y Dave Filoni.

Vuelven Obi-Wan Kenobi y Darth Vader

Además de aprovechar el éxito de The Mandalorian, la plataforma continuará estrenando nuevas series basadas en el universo galáctico.

La más esperada es la que contará con el regreso de Ewan McGregor como Obi-Wan Kenobi, un proyecto que ya se anunció hace más de un año pero que se ha visto aplazado por la reescritura de sus guiones y la pandemia del coronavirus.

Finalmente, el rodaje de la nueva Obi-Wan Kenobi comenzará en la primavera de 2021 y sumará a otro veterano de la franquicia: Hayden Christensen, quien volverá a encarnar a Darth Vader.

Por su parte, el proyecto que ya se está rodando es la serie sobre Cassian Andor que protagonizará el mexicano Diego Lunay que finalmente se titula Andor, según desveló el avance de las primeras imágenes. Aunque los fans de esta precuela de Rogue One tendrán que esperar hasta 2022 para su estreno.

Y para los próximos años la compañía prepara más títulos: Una serie sobre el personaje de Lando Calrissian, una ficción de animación que se llamará The Bad Batch, otra antología de cortos bajo la marca Visions y la simpática A Droid Story con los robóticos R2-D2 y C-3PO.