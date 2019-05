Así reaccionaron los actores de 'Juego de tronos' cuando se enteraron del final de la serie

Hace una semana se ponía punto y final a la producción televisiva más relevante de la última década. Juego de tronos decía adiós con un final que no ha gustado a todos aunque, sin duda, sí que ha sorprendido a la mayoría. No solo los espectadores vieron cómo uno de sus personajes favoritos cambiaba completamente de registro, sino que los propios actores recibieron el guion con gran sorpresa.

Más de tres mil personas han reaccionado a un vídeo publicado hace apenas unas horas. En las imágenes, todos los actores de la serie de HBO leen el guion del capítulo final de su octava y última temporada y hay uno cuya increíble reacción sorprende por encima del resto.

*Este artículo contiene spoilers, si no has visto el final de la serie no sigas leyendo

La primera reacción del actor británico Kit Harington, que ha interpretado desde el año 2011 -cuando se emitió el primer episodio de la serie- a Jon Snow (Jon Nieve, en español), ha conquistado a los espectadores.

El cambio de registro en los dos últimos capítulos de la actriz Emilia Clarke, que ha dado vida a Daenerys Targaryen, suscitó las críticas de los seguidores más fieles de la serie. De ser el personaje más benévolo y justo de la superproducción, pasó a interpretar, posiblemente, al rol más cruel y malvado.

Ocho temporadas después, los guionistas de Juego de tronos decidieron que la reina de dragones debía dejar de ser la buena de la película. Por ello, en el quinto capítulo de la serie, Daenerys, contra todo pronóstico, arrasa Desembarco del Rey y, con él, a cada uno de los ciudadanos del lugar.

No solo eso, permite que se mate, que se degüelle y que los más salvajes hagan cuánto les parezca con las mujeres y niños de la ciudad. En este episodio todos pierden la fe en quien hasta el momento había sido la candidata más justa a reina de los siete reinos.

De hecho, en el último episodio, el personaje de Daenerys asusta con una escena inspirada y preparada gracias a, según la propia actriz ha reconocido en el medio Variety, un montón de discursos de dictadores prominentes, incluso de Adolf Hitler.

Es por esto que, otro de los buenosde la serie, Jon Snow, acaba con la vida de Daenerys. Lo hace por el bien común y por lo que desencadenaría que la Targaryen llevase la corona.

La reacción de Kit Harington al leer el final de 'Juego de tronos'

Así, al leer el guion de este controvertido final de la serie y la forma de morir del personaje de Clarke, Harington se echó las manos a la cabeza. Con cara de incredulidad, tristeza y asombro, quien ha puesto rostro a Snow mira a Clarke y a ambos se les escapan las lágrimas.

Kit Haringtons first reaction to Daenerys death scene !😞 pic.twitter.com/U3GznQjmVY — Queen of the 7 kingdoms (@itsTrueDany) 27 de mayo de 2019

Tras la lectura del guion, los actores y actrices de la serie no dudaron en hacer lo mismo, aplaudieron al equipo que ha sacado adelante una de las series más exitosas de la historia, a pesar del controvertido final.