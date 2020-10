La poeta estadounidense Louise Glück gana el Nobel de Literatura 2020

La poeta estadounidense Louise Glück ha ganado el Premio Nobel de Literatura 2020, tal y como ha anunciado este jueves la Academia sueca, con sede en Estocolmo. La estadounidense se convierte así en la escritora número 15 en recibir el galardón tras el reconocimiento, entre otras, a Toni Morrison, Alice Munro, Wislawa Szymborska, Elfriede Jelinek, Doris Lessing o más recientemente Olga Tokarczuk.

El premio de Literatura, como el resto de los galardones Nobel, se entrega el 10 de diciembre, aniversario de la muerte del fundador de estas distinciones, Alfred Nobel. "La laureada de literatura Louise Glück hizo su debut en 1968 con 'Firstborn' y pronto fue aclamada como una de las poetas más destacadas de la literatura contemporánea estadounidense. Ha publicado doce colecciones de poesía y algunos volúmenes de ensayos sobre poesía", ha explicado la Academia sueca.

"En sus poemas, el yo escucha lo que queda de sus sueños e ilusiones, y nadie puede ser más duro que ella para afrontar las ilusiones del yo", agregó la institución sobre Glück. Sus temas son la infancia y la vida familiar, la estrecha relación con padres y hermanos a través de los cuales busca lo universal, para lo que se inspira en los mitos y motivos clásicos, presentes en la mayoría de sus obras.

Académica y profesora, Louise Glück (Nueva York, 1943) es autora de una obra que se sostiene en la poesía y el ensayo. Su primera obre fue "Firstborn" (1968) y pronto fue aclamada como una de las poetas más destacadas de la literatura contemporánea estadounidense. Ganó el Premio Pulitzer por El iris salvaje, publicado en español por el sello Pre-Textos. También recibió el Premio Bollingen de la Universidad de Yale por Vita nova (1999), y que el sello de Manuel Borrás publicó en castellano en 2015.

Su obra está conformada por más de una decena de poemarios, además sus libros de ensayos Proofs and Theories, que obtuvo el Premio PEN/Martha Albrand. Fue galardonada con el Premio Nacional de la Crítica por The Triumph of Achilles, el ya mencionado Premio Pulitzer y el primer Premio otorgado por los lectores del New Yorker.

Entre otros, cuenta también con el Premio Nacional Bobbit otorgado por la Biblioteca del Congreso, el Premio William Carlos Williams dea Asociación de Poetas de Estados Unidos, el Premio Fundación Lannan y el Premio Ambassador, otorgado por la Unión de Hablantes de lengua inglesa.

En su obra hay una naturaleza mitológica abordada en las figuras de Dido, Eneas, Afrodita, Orfeo, Eurídice o las Parcas, a las que ella apresa con la potencia de imágenes y una poesía narrativa que han distinguido su trabajo. "Louise Glück afirma en sus versos que nos defendemos rechazando la claridad y que la ironía es la forma más elevada de la compasión. Sin embargo, ella elige el arte transparente. Ninguna burla disimulada aparece en estos bellos escritos", asegura de su obra el poeta Francisco Javier Irazoki.