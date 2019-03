Netflix prepara una serie sobre 'Cien años de soledad', la aclamada novela de Gabriel García Márquez

Cien años de soledad de Gabriel García Márquez publicó su primera edición en mayo de 1967. Desde entonces, se han vendido más de 30 millones de ejemplares y ha sido traducida a 35 idiomas, eso además del Premio Nobel de Literatura en 1982. Ahora, prepara su salto a la pequeña pantalla de la mano de Netflix.

Lo cierto es que no es la primera vez que la aclamada novela puede adaptarse a la ficción. Sin embargo, durante muchos años, el propio 'Gabo' sostenía que era difícil que su obra funcionase de esa manera. Ahora, tras el éxito de Roma y Narcos,la plataforma en streaming ha decidido hacerse con los derechos de 'Cien años de soledad'.

El acuerdo ha llegado con Rodrigo y Gonzalo García, los hijos del escritor que ejercerán como productores ejecutivos.

En español y con elenco latinoamericano

La serie, que aún se encuentra en proceso de creación, se rodará en español y el reparto será enteramente de actores y actrices latinoamericanos. El lugar donde se rodará será Colombia.

El jefe de contenidos hispanoablantes de Netflix ha reconocido a The New York Times que espera que sea un proyecto importante para Colombia, en particular, y para América Latina, en general.