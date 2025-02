Netflix aparta a Karla Sofía Gascón de la promoción de 'Emilia Pérez' en una semana clave para los Oscar

Eliminada. La actriz española Karla Sofía Gascón, nominada en los premios Oscar 2025 en la cateogría de mejor actriz por su trabajo en 'Emilia Pérez', ha sido apartada de la campaña publicitaria de la película, que logró récord de candidaturas para una cinta de habla no inglesa, con 13. La plataforma Netflix, encargada de su estreno en Estados Unidos, ha apartado a la intérprete en plena polémica por mensajes que asegura no haber escrito. Sin embargo, el gigante audiovisual aún no ha confirmado ni desmentido la información, pero sí ha publicado en un lugar destacado el filme con el rostro visible de la actriz.

Su ausencia de la promoción de la película, una de las sensaciones de esta temporada -ya ha ganado cuatro Globos de Oro y en el Festival de Cine de Cannes-, se plasmará de forma directa en los importantes eventos previos a la ceremonia de los premios Oscar, que comienzan a tener lugar esta semana en Los Ángeles (California). Unas fechas clave para la decisión de la Academia, ya que el último día para eimitir sus votos es el 18 de febrero.

Según el medio especializado 'The Hollywood Reporter', la actriz "está siendo eliminada de la campaña de los Óscar de 'Emilia Pérez'" tras la polémica. En concreto, la controversia se debe a la aparición y difusión de supuestas publicaciones antiguas en su cuenta personal de X de contenido racista y criticando, incluso, a su compañera de reparto en la cinta, Selena Gomez.

Eventos a los que no acudirá Karla García Gascón

De esta manera, Gascón no acudirá a la gala de los Critics Choice Awards, que se celebrará este viernes, 7 de febrero, y a la que tenía previsto acudir junto a parte del equipo del filme, dirigido por el francés Jacques Audiard y que protagoniza junto a Zoe Saldaña y la citada Gomez. De hecho, la española está nominada también en estos premios como actriz principal.

La actriz concedió una entrevista con el medio CNN en español, en la que pidió disculpas afirmando que la mayoría de esos mensajes "eran falsos".

Tampoco estará presente en el almuerzo de los premios del American Film Institute (AFI) de este jueves ni en los que conceden los productores (PGA Awards) que tendrán lugar el próximo sábado, 9 de febrero. En relación a los Bafta, los galardones que concede la Academia británica y que se entregan el 16 de febrero, aún se desconoce si Gascón estará.

Su nombre tampoco está confirmado para la cita más importante del cine español, los premios Goya, que se celebran en Granada este sábado, 8 de febrero. Por lo que, aunque ese podría ser el motivo por el que se ha quedado en España y no ha viajado a la meca del cine, tampoco está confirmado. Solo aspira a un 'cabezón', el de mejor cinta europea, ya que es francesa.

"Eran falsos"

La controversia es tal, que su futuro, al menos el más cercano, es incierto. Algunos medios estadounidenses se cuestionan sobre la posibilidad de que la Academia de Hollywood retire su nominación. Hace solo unos días, la actriz concedió una entrevista con el medio CNN en español, en la que pidió disculpas afirmando que la mayoría de esos mensajes "eran falsos".

“Karla Sofía Gascón”:

Porque en una entrevista con CNN, aseguró que no es racista ya que, si lo fuera, no hubiese trabajado con Zoe Saldaña. pic.twitter.com/oVLlIqhEqf — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) February 3, 2025

"Se me ha juzgado, condenado, sacrificado y apedreado sin un juicio y sin derecho a defenderme", dijo, para añadir que se ha "dejado tres o cuatro años" de su vida "trabajando como loca".

Asimismo, sobre la polémica con su compañera de reparto, afirmó que había hablado con Selena Gomez y le aseguró no haber escrito un tuit en el que la insultaba. "Ellas [Selena Gomez y Zoe Saldaña] me conocen perfectamente. Si hubiera sido racista, no habría trabajado con ellas", señaló.