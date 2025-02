Nacho Vigalondo: "No caben atajos ante el duelo"

Con una premisa que puede recordar a películas como Olvídate de mí (2004) o series como Maniac (2018), Nacho Vigalondo vuelve a la dirección de largometraje nueve años después del estreno de Colossal (2016) con el romance de ciencia ficción Daniela Forever, un juego onírico protagonizado por Henry Golding y Beatrice Grannò, y un reparto que completan Aura Garrido, Nathalie Poza y Rubén Ochandiano. El director, nominado al Oscar al mejor cortometraje, ha hablado con Vozpópuli sobre esta película, el duelo, su educación cinematográfica o la cancelación.

P: ¿Cómo llegaste a esta historia de ciencia ficción romántica que reflexiona sobre el duelo a través de un bucle onírico.

Es una mezcla de cosas y eso pasa en todas las películas que he hecho, y me atrevería a decir en las películas que hace todo el mundo. En todas las historias se tiende a mezclar dos elementos: un artificio, algo que tiene más que ver con el ingenio, y la otra es una especie de pelotazo emocional. La película empieza a convertirse en un proyecto real cuando se juntan las dos cosas. El artificio es un juguete mental, de lógica, y el golpe emocional es lo que reconcilia a la historia contigo mismo y con un hipotético espectador. El artificio es una película en la que soñamos, despertamos y volvemos a soñar, y hay un momento en el que te das cuenta de que el sueño tiene más sentido, fuerza y lógica que la propia realidad, somo si se invirtieran los papeles. El golpe emocional es algo tan universal y único como el duelo. Enfrentarte a la pérdida de un ser querido y la indefensión en la que te deja todo eso. Cuando pasas por ello tienes la sensación de que nadie te había avisado que fuera tan demoledor, pero es ley de vida que le pase a todo el mundo.

P: ¿Hay en actualidad una intención por evitar el duelo, ese mal trago, aunque eso lleve a una siguiente fase, a pasar página o seguir viviendo?

R: Es un cliché de la ciencia ficción que el ser humano intente tomar atajos en su existencia y que acabe pagando el pato por tomarlos. En esta película, el fármaco que están desarrollando, si existiera sería increíble, maravilloso, pero lo que estoy cuestionando es el mal uso. El protagonista lo aprovecha para tomar un atajo cuando no caben atajos ante el duelo. El dolor lacerante que sientes y que no solo te atraviesa, sino que te plantea tu propia mortalidad, y te hace flirtear con la depresión, de una manera tan devastadora, de una forma similar a algo tan estúpido como la resaca, la única cura que real es el tiempo y ha de ser así. No quiero pensar que tenemos que buscar la forma de hacer más llevadera la ausencia de las persona que amamos. De todos los dolores posibles, me parece el más digno.

P. Hablando de pérdidas, cuando murió David Lynch, tú, como muchos, escribiste acerca de lo que había supuesto y entonces comentaste que no habías tenido padrinos culturales o referentes mayores que tú. ¿Has sido autodidacta? ¿Quién ha sido tu guía?

R: Hasta la universidad fui un animal salvaje criado por lobos. Por el contexto en el que surgíy el tipo de dinámicas que acabas viviendo. En mi pandilla yo era el más pesado. Cuando llegué a la universidad, había gente como Borja Cobeaga, una persona con una cultura cinéfila mucho más grande que la mía, que se había pasado toda su infancia viendo películas clásicas. Su madre era de las personas que he conocido en mi vida que más amor siente por el cine. En mi caso, yo era un niño salvaje, como Christopher Lambert en Graystock, una película de la que no sé si la gente se acuerda, una actualización de Tarzán. Yo era un poco Tarzán cuando llegué a la universidad y tenía todo por aprender. Una de las pocas luces que me habían alumbrado era la de David Lynch gracias a Twin Peaks y gracias a Telecinco.

P: Desde Cronocrímenes a la actualidad, ¿qué ha sido innegociable tanto en tus películas como en otras participaciones en series?

R. Me gusta decir que todos los errores de mis películas son míos a día de hoy y eso lo resume todo. Quizás si hubiera sido más flexible en los proyectos que recibo o no tuviera unas obsesiones tan claras, a lo mejor mi carrera tendría otro rumbo, pero estoy muy contento con haber llegado hasta aquí de la manera que lo he hecho. Igual hubo una época, cuando era más joven, que quería hacer más películas, tener una posición más central en el escenario como director, pero no pasa nada si no es así y hacer películas me cuesta más de lo que pensaba. No hay ningún drama. Es algo que me ha resultado muy terapéutico con el paso del tiempo.

P: ¿Te sientes un cineasta muy libre, capaz de estrenar en un mismo año una película como Daniela Forever, y una serie para Netflix como Tamara?

R: Más que libre, me siento privilegiado. Más que ser esto un efecto de mi libertad es también un efecto de la suerte que tengo y de la confianza que la gente ha depositado en mí. No estoy levantando torres de la nada, sino disfrutando de que haya gente que me lo permita.

Dos décadas de la nominación al Oscar

P: Hay un empeño por mostrar la ciudad, Madrid, y esta es una película muy madrileña en muchos sentidos. ¿Qué hay de ti en ella?

R: Hay muchos paseos. También reconozco que, cuando supe que iba a ser una película en inglés pero que se iba a rodar en Madrid, lo que el tiempo presente te sugiere es que la ciudad sea más o menos abstracta, que pueda pasar por cualquier ciudad. Celebro que haya tantas producciones en España, que se ruede más que nunca, pero a veces echo en falta que se ruede tanto a costa de despersonalizar o deslocalizar lo que hacemos. En cuanto supe que el casting iba a ser internacional pero que el rodaje sería en Madrid, volví al guion original y convertí a los protagonistas en visitantes en Madrid. Hice que la ciudad tuviera un sentido concreto, que le diera esa libertad para mostrarse. Siendo Madrid una ciudad en la que se rueda tanto, tuve que pensar cuándo la había visto últimamente en el cine, como se ve en las películas de José Luis Garci, Fernando Trueba o Pedro Almodóvar.

P: ¿Qué queda de esos años en Cabaezón de la Sal, tu pueblo natal?

R: Queda todo. Uno no puede dejar de ser de pueblo si es de pueblo, o de ciudad si es de ciudad. Hay señas de identidad que nunca vas a perder que son precisamente las que nunca tienes presente pero las que todo el mundo percibe.

P: Han pasado 20 años de tu nominación a los Oscar y de ese guiño a cámara en plena gala a Chiquito de la Calzada. ¿Cómo te ha servido en tu carrera aspirar a la estatuilla?

R: Estoy contentísimo si la nominación al Oscar es una renta de la que yo me beneficio hasta el día de mi muerte, no tengo ningún problema y soy muy consciente que de no haber estado nominado a los Oscar no hubiera hecho películas y no estaría aquí. No sé si estaría intentando levantar mi primera película. Cuando pienso que esta es mi quinta película no me lo creo, porque siento que cada película es la primera, como partir de cero, así que haber hecho esto cinco veces me parece excesivo.

P: En el dilema de cómo separa a la persona de la obra, y en relación también a la cancelación, ¿qué piensas de la reacción en la industria ante los tuits de Karla Sofía Gascón?

R: De todas las personas que habrán podido ser canceladas de un tiempo a esta parte creo que el caso más grave es el de Karla Sofía Gascón, o el caso que nos debería preocupar más. Se trata de alguien en una situación de vulnerabilidad absoluta porque ahora mismo no hay ningún grupo social que la apoye, en ninguna de las dos Españas ni de los dos mundos. Puedo aceptar que lo que ha hecho es indefendible porque no son chistes, ni ironías, ni salidas de tono o golpes de efecto para llamar la atención, sino opiniones que nadie puede negar que son abiertamente nocivas. Pero tratándose de una persona en una situación tan vulnerable, creo que tampoco pasa nada por invocar la compasión y ser un poco más reflexivos a la hora de pretender inhabilitar o tachar a alguien de por vida. Estas circunstancias requieren una generosidad que por otro lado no soy capaz de demandar a alguien.