Nacho, el azote contra Maduro que canta reguetón

Uno de los últimos éxitos en los que participó el reguetonero Nacho 'Miguelito' Mendoza se titula “Hoy me desacato”, donde canta entre colegas para dar rienda suelta a sus ganas de fiesta. A pesar del hedonismo, su verdadero amotinamiento vital es contra Nicolás Maduro, actual presidente de su país, Venezuela. Lleva años clamando contra él en manifestaciones, redes sociales y entrevistas de prensa. El pasado uno de febrero, por ejemplo compartió el vídeo ‘What is happening in Venezuela?’, donde se califica de “juramento inconstitucional” la investidura de Maduro. Más contundente se incluso mostró en septiembre de 2018, cuando compartió con sus casi 10 millones de seguidores un 'freestyle' (rima improvisada) contra el presidente del Gobierno, repleto de frases acusadoras. "La cúpula mira que hay muertos por hambre/ pero yo los veo obesos de tanto comer/ y si te rebelas, aguanta tu ‘pela’/ por cualquier lado te quieren venir a joder", denunciaba.

La publicación superó, en menos de un día, los 250 mil 'me gusta' en la red social. La traca final no tiene desperdicio: "Me pregunto qué debo hacer en esta lucha, qué debo hacer/ lo cierto es que no soporto ver cómo maltratan a mi gente esos delincuentes de sangre fría/ brutos, resentidos, prepotentes, nuevo rico, traficante de petróleo, de ‘perico’/ asesinos, insolentes nuestro peor referente como sociedad/ una plaga, una enfermedad… Eso ha sido el gobierno realmente”, añadía. ¿Cuando fue la última vez que escucharon a una estrella pop llamar ‘traficantes de cocaína’ al gobierno de su país?

Socialismo adicto al lujo

Nacho fue invitado a dirigirse a la Asamblea Nacional en febrero de hace dos años, con motivo del Día de la Juventud. Algunas de sus reflexiones pegaban donde más dolía: "¿Con qué moral me hablan de socialismo con aviones privados, con 'penthouse' en Bricklle en Miami, con casa en Aruba y en la República Dominicana? Eso no me lo contó nadie a mí, eso lo he visto con mis propios ojos. Yo he compartido con ellos y ellos saben que yo sé quiénes son. Los he visto con zapatos de 1.500 dólares, lo sé porque alguna vez me compré esos zapatos también. Lo que pasa es que yo me los gané cantando. Los he visto con relojes de más de veinte mil dólares y con más de veinte escoltas, con camionetas lujosas 2016 y con sus hijos estudiando en Estados Unidos y en Europa. Les siguen lavando el cerebro a muchos jóvenes nobles que tienen la esperanza en un mundo más equilibrado. Yo mismo siento agrado por ciertas ideas izquierdistas, pero estos jóvenes radicales, por considerarse fieles a la izquierda dicen amén a cualquier pronunciamiento de sus voceros", declamó.

"Denuncia las constantes referencias del chavismo a la CIA, la DEA y el imperialismo para no asumir ninguna culpa ni responsabilidad"

Nacho reconoce que le dolió especialmente que el presidente se refiriese a él como parte de “un clan de cubanos exiliados para dañar los logros maravillosos de la revolución. ¿Cuáles logros?”, pregunto en modo retórico ante una asamblea entregada. A partir del minuto 13:46 se puede ver aJuan Guaidó poniéndose en pie para aplaudir con entusiasmo. El artista continuó criticando la división política del país, poniéndose del lado de la oposición: “En Venezuela eres oficialista y tienes todo, eres opositor y no tienes beneficios, ¿acaso no podemos pensar diferentes y vivir en armonía?”. En su emocionado discurso, dijo que siempre había sido partidario de la neutralidad de los artistas en el terreno político. Explicó que unos le llamaban “chabestia” y otros le calificaban de “escuálido”, adjetivos despectivos de uno y otro bando de la trinchera política en su país. Se refirió al chavismo como “seudoscialismo” y denunció la la estrategia de hacer referencias constantes a la CIA, la DEA y el imperialismo para no asumir ninguna culpa ni responsabilidad.

De tú a tú con Maduro

Aunque cueste creerlo, el reguetonero ha mantenido un diálogo con el actual presidente a través de los medios de comunicación. Maduro le defendió en 2014 cuando parte del público del festival Suena Caracas quiso boicotear a Chino y Nacho por sus opiniones anntichavistas. Dos años más tarde, a finales de diciembre de 2016, aprovechó una de sus apariciones televisivas para mandarles el siguiente mensaje, cuando el dúo -hoy disuelto- aprovechó una gira colombiana para solicitar la nacionalidad en el país vecino. Estas fueron las palabras de Maduro: "Si tengo que perdonarlos de algo, los perdono, pero vengan a cantar su musiquita que a la gente le gusta. Yo les tengo cariño. Chino y Nacho son víctimas de un proceso de presiones. Les mando un beso. Yo les quiero. Vuelvan a Venezuela, sean venezolanos”, insistió ante su audiencia.

Desde entonces, la situación en el país no ha dejado de tensarse. La relación entre el presidente y el reguetonero también se ha deteriorado. En verano de 2017, Nacho declaró que no deseaba volver a Venezuela, para evitar ser “otro preso más”. Con la subida de la protesta política, fue cambiando de parecer. “Yo no quiero despegarme de mi raíz, sepan que amo a todos los países de Latinoamérica, en especial a aquellos que me han recibido como si hubiese nacido allí, pero no por esa bendición he dejado de adorar a mi Venezuela bonita, la mía, no dejo de extrañarla y de sentir la necesitad de verla recuperada”, declaró en diciembre de 2018. Acabe como acabe, Maduro tiene un enemigo pop con quien simpatiza gran parte de los venezolanos.