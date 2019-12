Leiva, La Casa Azul, Estrella Morente... Los diez discos clave de 2019

El álbum es un formato en declive, asediado por la aceleración de los tiempos, donde priman los videoclips suntuosos subidos a Youtube de un día para otro. Por ejemplo, Rosalía dominó el relato del año sin necesidad de editar disco, soltando canciones a lo largo del año para mantenerse en el candelero los máximos meses posibles. A pesar de todo, la cosecha de discos fue notable y estos son los diez más importantes para hacerse una idea de qué pasó en 2019.

La Casa Azul 'La gran esfera'

Los discos muy esperados suelen ser decepcionantes. Muy al contrario, los ocho años que tardó en llegar esta joya se dan por buenos cuando comprobamos que Guille Milkyway mantiene su nivel habitual, muy cercano a la plenitud. Además, consiguió completar uno de los pasos más complicados para un artista pop: el viaje a la madurez. Las crónicas sobre la fragilidad del amor se mezclan con batallas contra la ansiedad cotidiana que provoca una sociedad competitiva y las estrategias emocionales para seguir disfrutando mientras cumples años. Otra clase magistral de pop electrónico.

Estrella Morente 'Copla'

Puede parecer que un disco de clásicos es una decisión fácil y segura, sobre todo cuando tienes una voz y unas tablas tan enormes como Estrella Morente. En realidad, es todo lo contrario: enfrentarse a las mejores canciones de la historia de la copla, esas que han cantado los artistas más grandes, es una prueba de fuego o -al menos- un examen final. Morente lo supera con nota, obteniendo un nuevo éxito en el proceso de revalorización de la música popular española. “Las coplas no son cancioncitas normales, sino emociones compartidas por alguien que realmente tiene algo que contarte”, explicó en la presentación en el Teatro Real de Madrid. Cada una de las canciones que ha escogido cuenta una historia intensa que merece ser escuchada.

Chico Trujillo 'Mambo mundial'

El nuevo y radiante álbum de los chilenos es otro fiestón de música popular latina. Se trata de un trabajo sencillo y contagioso, donde caben desde los homenajes al hip-hop hasta la colaboración de los míticos Gaiteros de San Jacinto, pasando por el habitual combustible cumbiero. Más allá de contenido, Chico Trujillo representan a todas esas capas pobres de América Latina que viven con lo puesto y que ahora estallan en rebeliones contra gobiernos abusivos, sean de izquierda (el sandinismo de Nicaragua) o neoliberales (el gobierno Sebastián Piñera). “Siempre me he sentido despreciado”, explicó Macha a Vozpópuli.

Jarfaiter 'El auténtico cabrón'

El rapero de Tetuán (Madrid) continúa en plena forma, lo cual ya es mucho decir, dado el alto nivel de sus discos anteriores. Emblema del hip-hop underground español, sigue haciendo las mejores crónicas de la calle, más dura que nunca una década después de la debacle financiera de 2008. “Sigo siendo Jarfaiter, perra/ el sonido de la calle, tambores de guerra/ Mucha pintamonas hablando mentiras/ Vente pa’ mi barrio, aquí la ruina se respira”, rima en la canción de apertura, “Ready For War”. Su voz cascada, creíble y macarra se desliza por la alfombra de un ‘flow’ muy superior a la media de este país.

Billie Eilish 'When we all fall asleep, where do the go?'

¿Cómo definir en una línea la importancia de este tifón comercial californiano? No es tan complicado: estamos ante el primer artista nacido después de 2000 que alcanza el número uno de la lista Billboard estadounidense. Dicho de otro modo: la primera diva del nuevo milenio. El superventas Dave Grohl (Foo Fighters) explicaba que siendo testigo de la devoción de sus hijas por Eillish recordó el carisma del fenómeno Nirvana. La diva del pop oscuro ha sabido incorporar elementos de la cultura ‘emo’ y atrapar la sensibilidad de la generación que creció en el invernadero digital de las redes sociales. Transmite una enorme autenticidad con la que el púbico joven conectó de inmediato.

Santana 'Africa Speaks'

Los viejos rockeros nunca mueren, pero lo de Carlos Santana es de otro planeta. A los 72 años, el icono hippie global ha alcanzado uno de las cimas de su etapa madura. Los ingredientes son una vuelta a las raíces -africanas, por supuesto-, no preocuparse de sonar comercial y una sólida alianza con la cantante española Concha Buika, con quien compone este disco. La música de raíces de África, Caribe y América Latina se funden en una hoguera de rock psicodélico. La canción de cierre, Candombe cumbele es un intenso aquelarre de ritmos y guitarras.

Duki 'Súper sangre joven'

Mientras la mayoría del trap español languidecía, ensimismado en su propio éxito, desde Argentina llegó un álbum sólido y fluido, firmado por Mauro Ezequiel Lombardo “Duki”. Este rapero de 23 años ha conseguido cuajar un estilo propio basado en letras directas, descaradas, que no renuncian al toque de pop comercial. Los traperos de aquí parecen haber dado su aprobación: Yung Beef hizo una aparición sorpresa en su concierto de La Riviera y C. Tangana colabora en It's a vibe. Mientras muchos discos del género son colecciones de bravatas con autotune, aquí podemos encontrar verdaderas canciones, con máximo desparpajo. “Me gusta lo simple: que me llames drogada si sales los ‘findes’/Me gusta lo simple, me la como chocolate Kinder”. Sencillo y disfrutaba como un día de verano.

Tiken Jah Fakoly 'Le monde est chaud'

¿Se han cansado ustedes de escuchar una y otra vez el (glorioso) grandes éxitos de Bob Marley? El mejor recambio de altura al jamaicano es otro gigante del reggae, Tiken Jah Fakoly, que ha conquistado el mundo desde Costa de Marfil. Su disco de este año, titulado El mundo está caliente, estaba dedicado al cambio climático, pero también a los problemas que causa la extrema desigualdad económica. Combativo y afilado, sigue entregando los reggaes africanos más vibrantes, elegantes y desafiantes.

Leiva 'Nuclear'

No estaba previsto, pero el estirón artístico de Leiva ha sido una de los grandes noticias del año. El álbum Nuclear le muestra destemplado, desatado y pletórico, sobre todo en un tridente insuperable de canciones: “No te preocupes por mí”, “Nuclear” y “Como si fueras a morir mañana”. No se sale uno milímetro de los tópicos rockeros, pero los resucita y consigue que suenen más vivos y febriles que nunca. Arrasó también su gira, con dos paradas en el Sant Jordi y tres en el Palacio de los Deportes de Madrid (la última, este 30 de diciembre). En el show que me tocó ver, Leiva anunció orgulloso que le estaba esperando Joaquín Sabina en el camerino para tomarse una copa. Ya tenemos recambio para el cantautor jienense, en algunos aspectos mejor que el original (menos sobrado y resabiado). Aleluya.

Karenn 'Kind of green'

En los márgenes de la industria musical, ha sobrevivido durante cuatro décadas el techno, una escena que jamás pasa de moda porque nunca lo ha estado. Nació en el Detroit devastado por la desindustrialización, pegó un espléndido salto de vuelta a Europa (casa de los pioneros Kraftwerk) y sigue mostrando un tremendo músculo, sin renunciar a la sutileza. Los ya clásicos Blawan y Pariah son dos gigantes del techno actual, cuyo proyecto conjunto rezuma tensión, adrenalina y elegancia, ocho años después de ponerse en marcha. Música que funciona igual en la intimidad de tu salón que a todo trapo en un club a las seis de la mañana. No hay mejor prueba de calidad.

Solange 'When I Get Home'

La hermana de Beyoncé hizo este año lo que muy pocos son capaces: entregar un disco sorprendente. Basado en tiempos lentos, arreglos sutiles y estribillos susurrados, When I Get Home es un perfecto antídoto frente al pop de fuegos artificiales al que nos tienen acostumbrados las divas de estadio. Para hacernos una idea: la prestigiosa revista de música experimental Wire le otorgó 90 puntos sobre 100. Guste más o menos, debe valorarse el esfuerzo de buscar nuevos recursos para la música negra.

Ozuna 'Nibiru'

Juan Carlos Ozuna Rosado es uno de los mayores talentos del reguetón (algo parecido a un Michael Jackson de la música caribeña). Tiene una especie de facilidad natural, ya que todo lo que publica suena contagioso, gracias a una voz melosa y una facilidad tremenda para las melodías. Odisea (2017) sigue siendo su obra mayor, pero en este tercer disco vuelve a brillar con estribillos inmediatos, sencillos y radiantes, además de cameos estelares como Anuel AA, Nicky Jam, Snoop Dogg y Nicky Jam. Música que no inventa nada, pero seguro que suena gloriosa en la tumbona de un resort de cinco estrellas.