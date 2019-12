Barack Obama desvela cuáles han sido sus canciones favoritas de 2019, y hay una española

Las listas de lo mejor y peor del año copan los diarios cuando se acerca el final de este. Este martes se despide el 2019 para dejar paso a un 2020 en el que parece que, si nada cambia, la tendencia en la música seguirá siendo la misma, el género urbano está en su apogeo y hasta Barack Obama está de acuerdo.

El expresidente estadounidense también ha querido compartir con sus seguidores cuáles han sido sus temas favoritos de este año y entre los nombres aparece uno de los rostros indudables de 2019, la cantante española Rosalía. Sin embargo, no es la única artista que canta en español que gusta a Obama.

En su treintena de canciones favoritas también aparecen otros artistas que han convertido la música urbana en la preferida a nivel mundial, como J Balvin, Ozuna y Daddy Yankee.

"Aquí están mis canciones del año, desde hip-hop hasta country pasando por The Boss (apodo de Bruce Springsteen). Si estás buscando música que te acompañe durante un largo viaje, o buscas inspirarte cuando haces ejercicio, espero que haya aquí alguna canción o dos que os ayude", ha escrito el expresidente norteamericano.

From hip-hop to country to The Boss, here are my songs of the year. If you’re looking for something to keep you company on a long drive or help you turn up a workout, I hope there’s a track or two in here that does the trick. pic.twitter.com/mQ2VssyDwt — Barack Obama (@BarackObama) December 30, 2019

Rosalía se cuela en la lista de Obama

La canción de la artista catalana de raíces flamencas y fusión urbana que se ha colado en la lista de Obama ha sido, como era de esperar, el éxito Con altura, que comparte con el colombiano J Balvin y con El Guincho. Era de esperar porque este tema ha sido tildado como uno de los mejores por instituciones como la revista Time y se ha llevado los premios más relevantes del cuarto arte.

Además de Con altura, cuyo videoclip cuenta con casi 1.200 millones de reproducciones en Youtube, Obama también ha elegido otros temas del género como Baila, baila, baila, el remix de Ozuna con Daddy Yankee, Anuel AA, J Balvin y Farruko, y Jícama de Angélica García, además de La vida es un carnaval, el remix de Rollo Tomasi con Angélique Kidj.

También aparece el cantante de origen mexicano Miguel gracias al tema Show Me Love, que interpretó junto a la artista estadounidense Alicia Keys.

No obstante, el mandatario de EEUU entre los años 2009 y 2017 no solo ha elegido canciones latinas para su selección. Entre sus recomendaciones están Mood 4 Eva, de Beyoncé; Juice, de Lizzo; Go, de The Black Keys; The London, de Young Thug, Travis Scott y J Cole; Hello Sunshine, de Bruce Springsteen, e In my room de Frank Ocean.

Las películas favoritas de Barack Obama

Obama no se ha quedado en sus temas preferidos del año, sino que también ha querido compartir cuáles han sido, para él, las mejores películas de 2019. El expresidente estadounidense no ha hecho un ranking, pero entre la casi veintena de filmes están American Factory, Amazing Grace, Parasite, Diane, Transit o la aclamada cinta de Martin Scorsese The Irishman (El irlandés), de Netflix.

En esta última lista, que publicó el pasado domingo, Obama destacó Pájaros de verano, la galardonada producción del cineasta colombiano Ciro Guerra.

[Los mejores estrenos de series que se esperan en 2020]

Qué series ve Barack Obama

El expresidente norteamericano ha querido añadir, asimismo, series que considera "tan poderosas como películas". Para Obama, las mejores series de 2019 han sido Fleabag, Creedme y Watchmen.

[Los mejores estrenos de Netflix de diciembre]