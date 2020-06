Quiénes son los actores y músicos mejor pagados del mundo

Ya se conoce quiénes son las cien personalidades o 'celebrities' mejor pagadas del mundo entre junio de 2019 y mayo de 2020. Sin embargo, estas ingentes cantidades de dinero también se han visto afectadas por la pandemia del coronavirus y el cierre desalas de cine, el cese de grabaciones de superproducciones o la paralización de las actuaciones y conciertos en todo el mundo.

La revista 'Forbes' ha publicado la lista de las personalidades mejor pagadas del último año y el primer artista se encuentra en segundo lugar.

Antes de este y quien se lleva el trono a la 'celebrity' mejor pagada del mundo es la miembro de la familia Kardashian Kylie Jenner, que se llevó 590 millones de dólares (523 millones de euros) por sus trabajos como empresaria, diseñadora y modelo.

Cantantes y actores mejor pagados del año

El primer cantante o actor que aparece en la lista de la revista estadounidense especializada en el mundo de los negocios y las finanzas es el rapero, cantante, compositor, productor y diseñador Kanye West, que además también pertenece a la familia Kardashian, ya que está casado con la mayor de las hermanas, Kim.

West, aunque muy alejado de la ingente cantidad que ha ganado Jenner, se ha llevado 170 millones de dólares (150 millones de euros) este año.

Después del rapero son el actor, cómico, cineasta, escritor y compositor estadounidense Tyler Perry y la personalidad de radio y televisión Howard Stern quienes se han embolsado más dinero. El primero se ha llevado 97 millones de dólares (86 millones de euros), mientras que el segundo se ha hecho con 90 millones de dólares (79 millones de euros).

La lista continúa con el actor Dwayne Johnson ('Jumanji', 'Fast&Furious') conocido como 'La Roca' o 'The Rock' ganó 87,5 millones de dólares (77,6 millones de euros); y la actriz, cómica y presentadora ganadora de varios premios Emmy Ellen Degeneres, con 84 millones de dólares (74,5 millones de euros).

Una de las estrellas más relevantes del cuarto arte, el cantante, compositor y pianista británico Elton John se ha llevado 81 millones de dólares (71,8 millones de euros) este año. Este año coincide con su gira de despedida y la película sobre su vida, 'Rocketman', protagonizada por Taron Egerton y que le valió el Globo de Oro a mejor actor y el Oscar a mejor canción original.

Por su parte, la cantautora, actriz y productora musical nacida en Florida Ariana Grande ganó 72 millones de dólares (63,8 millones de euros) gracias, entre otras cosas, a su último álbum, 'Thank U, Next' (2019).

La lista la cierran el actor canadiense Ryan Reynolds ('Deadpool', 'Linterna Verde', '6 en la sombra'), que se llevó 71,5 millones de dólares (63,4 millones de euros); y los Jonas Brothers, que ganaron 68,5 millones de dólares (60,7 millones de euros) gracias a, entre otras cosas, su vuelta desde que eran una 'boyband' a principios de los 2000 con su nuevo disco 'Happiness Begins' (2019).

Lo acumulado de los actores ha sido 483,5 millones de euros, mientras que las actrices se han hecho con 69,5 millones

Finalmente, The Chainsmokers cierra el ranking de las diez personalidades del sector cultural mejor pagadas. El dúo de DJs y productores originarios de Nueva York integrado por Andrew Taggart y Alex Pall creadores de temas como 'Closer' o 'Don't let me down', se llevaron 68 millones de dólares (60 millones de euros).

Ed Sheeran o The Rolling Stones

En la lista de cien personalidades también aparecen nombres como los de Ed Sheeran, con 64 millones de dólares (56,7 millones de euros); Taylor Swift, con 63,5 millones (56 millones de euros); Post Malone, con 60 millones (53 millones de euros); o The Rolling Stones, con 59 millones de dólares (52 millones de euros).

Mark Wallberg, Marshmello, Ben Affleck, Will Smith, Sofia Vergara y Angelina Jolie son otros de los rostros del ranking de 'Forbes'.