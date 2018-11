El lector digital es mujer y lee el doble de libros al año

Es uno de los observatorios de la edición en formato digital. Se trata del Congreso del Libro Electrónico, que este viernes ha cerrado en Barbastro su sexta edición con un perfil de los hábitos de lectura de ‘ebook’ y otros soportes digitales. Las tendencias se desprenden de los datos aportados por las plataformas 24Symbols, Kobo, Leemur, Lektu, Nubico y Storytel, todas ellas especializadas en formatos multimedia.

La radiografía que se desprende del encuentro subraya dos rasgos en el lector digital: su frecuencia de lectura es mayor -unos veinte libros al año- y muestra un perfil de hábitos por género según el cual las mujeres acaparan un 57% frente 43% de los hombres. Ambos datos, contrastados con los que ofrece el Observatorio del Libro en el primer semestre de 2018 y según el cual más del 40 por ciento de la población sólo lee en papel mientras que un 20 por ciento, apunta a una verdad.

La media de lecturas del lector digital dobla la media de lectura en físico y cuadruplica las cifras más bajas. De acuerdo con las cifras oficiales, el porcentaje de españoles que compraron libros no de texto se ha incrementado en 7 puntos respecto a 2012, hasta situarse en el 47,3%. País Vasco y La Rioja fueron las comunidades autónomas con mayor porcentaje de compradores de libros no de texto. Navarra y Madrid fueron las Comunidades con mayor media de libros comprados, 12,7 y 11 respectivamente. Canarias y Castilla y León fueron las comunidades con menor porcentaje de compradores. La segunda, además, es la comunidad donde se compraron menos libros de media (5,5 libros).

Nuevos formatos

La irrupción del podcast como nuevo género narrativo ha sido uno de los temas centrales. A pesar de que no existe todavía un estudio de mercado ni datos en España generalizados, ya que cada plataforma tiene los suyos, las conclusiones del encuentro destacan que existe un notable aumento de las descargas, sobre todo por un público joven.

Estos datos confirman una tendencia progresiva y según la cual quienes escuchan audiolibros son los mismos que leen en formato físico. Es, hasta ahora, uno de los formatos en desarrollo. Según sus profetas, es el que más crece dentro del 20% del formato electrónico, hasta llegar casi a un 10% en España. A la pregunta sobre por qué del éxito de un formato antiguo y que se probó en su momento, la respuesta es unánime: porque ya no hace falta un dispositivo adicional –un reproductor de CD, por ejemplo- para escucharlo.

Tanto Planeta como Penguin Random House hace ya algo más de un año que producen sus propios audiolibros. Incluso aunque su elaboración sea comparativamente más engorrosa y costosa que el libro, lo prefieren. ¿Por qué? La probabilidad de que se venda es más alta, porque la compra por suscripción asegura un flujo constante, a la manera de una plataforma de ficción audiovisual , explican los entusiastas de las nuevas plataformas y que en España están representadas en la ya mencionada Story Tell o Lemur (historias escritas para WhatsApp).