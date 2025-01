Muere el poeta Bernardino Graña a los 92 años

El poeta Bernardino Graña ha muerto a los 92 años de edad en Nigrán (Pontevedra). El escritor también cultivó la literatura infantil y juvenil, además del teatro y la novela con una nueva visión de la figura de Jesús lejos de la ortodoxia católica.

En un comunicado, la Real Academia Galega (RAG) muestra su "hondo pesar" por el fallecimiento del "poeta del mar y del amor" que era miembro numerario de la institución.

"Bernardino era una persona muy querida dentro y fuera de la Academia. Un poeta de enorme talento, con una sensibilidad especial, extraordinariamente dotado para la lírica", subraya el presidente de la RAG, Víctor F. Freixanes, quien fue editor de alguno de sus libros y a quien recuerda como un amigo "leal, alegre y cariñoso".

Freixanes remarca que "sus grandes temas eran el amor, la ecología, siempre en la defensa de los valores de la naturaleza, la alegría de vivir y una inquebrantable lealtad a la tierra, a Galicia y muy especialmente a la comarca de O Morrazo y las rías". "El mar de Cangas y el mar en general", resume.

Trayectoria

Nacido en Cangas (Pontevedra) en 1932, fue uno de los miembros fundadores del grupo Brais Pinto y se convirtió en un autor reconocido por la crítica y el público de las letras gallegas. El paisaje, la lengua, la experiencia amorosa y los ambientes marineros en los que creció dejaron una fuerte huella en la lírica del autor.

Pasó su infancia entre Cangas y Ribadavia, donde su padre dirigía una academia en la que fue compañero de pupitre del académico Xesús Alonso Montero. De joven se incorporó al comité de redacción de la revista de poesía de Vigo Alba, que dirigía Ramón González Alegre. Tras estudiar Filología Románica en las universidades de Santiago de Compostela, Salamanca y Madrid, se doctoró con una tesis sobre Miguel Torga. Como catedrático de Lingua e Literatura, ejerció en distintas localidades de diferentes lugares del Estado y Galicia.

Ganador de varios certámenes de poesía de las Festas Minervais en los años 50 y 60, su primer libro, 'Poema do home que quixo vivir', fue publicado en 1958 por Brais Pinto, grupo de jóvenes intelectuales galleguistas residentes en aquel momento en Madrid, entre los que estaban Xosé Luís Méndez Ferrín o Raimundo Patiño.

'Profecía do mar' fue publicado en 1966, "uno de los libros más nobles de la poesía gallega contemporánea", en palabras de Ferrín. Después llegaron obras como 'Non vexo Vigo nin Cangas' (1975), 'Sima-Cima do voar do tolo' (1984), el telúrico 'Himno verde' (1992), 'Ardentía. Obra poética completa' (1995) y 'Luz de novembro' (1997).

'Se o noso amor e os peixes...', de 1980, uno de sus títulos más celebrados constituye uno de los mejores ejemplos de la poesía amorosa en lengua gallega, en donde incluye el célebre poema 'Como hei vivir mañá sen a luz túa?'.

La poesía de denuncia civil, el ecologismo, el poema de circunstancias en homenaje a personas amigas o admiradas son otros temas frecuentes en su obra. Varios de sus poemas se convirtieron en canciones de la mano de músicos como Suso Vaamonde, el dúo Mino e Mero y el grupo de rock cangués Astarot.

Nombrado hijo predilecto de Cangas en 2022, Graña fue un novelista tardío al ganar el Premio Eixo Atlántico en 2006 con el 'Protoevanxeo do neto de Herodes'.