Muere el actor Ian Holm a los 88 años, quien fue Bilbo Bolsón en 'El señor de los anillos'

El actor británico Ian Holm ha muerto este viernes a los 88 años como consecuencia de las dolencias relacionadas con la enfermedad de párkinson que padecía desde hace año. Holm, que dio vida a uno de los personajes más recordados de la saga 'El señor de los anillos', ha fallecido en Londres.

De Essex (Londres), nació en septiembre de 1931 y contaba con una larga trayectoria en el séptimo arte, dando vida a personajes durante más de medio siglo. Además, Holm fue miembro de la Orden del Imperio Británico.

Holm se formó en la Royal Academy of Dramatic Art (RADA) de la capital británica y se unió, posteriormente, a la Royal Shakespeare Company en Stratford-upon-Avon en los años cincuenta.

Debutó en el teatro en 1954 con la obra 'Otelo' y ha interpretado a personajes de todas las obras principales de William Shakespeare.

Además, debutó en Broadway en 1967 con 'The Homecoming'.

Películas de Ian Holm

En el cine, Holm fue el robot Ash en la película 'Alien, el octavo pasajero' (1979), de Ridley Scott; así como se vio su rostro en 'Chariots of Fire' ('Carros de fuego') (1981), donde dio vida al entrenador Sam Mussabini.

Sin embargo, por el papel que más se recordará al actor británico es por Bilbo Bolsón en la trilogía épica que adaptó la novela 'El Señor de los Anillos' de J. R. R. Tolkien.

Además de estas, en las últimas décadas, el intérprete ha formado parte de otros filmes como 'El quinto elemento' (1997), 'Desde el infierno' (2001), 'El día de mañana' (2004), 'El aviador' (2004), 'El señor de la guerra' (2005), 'Ratatouille' (2007) y 'El hobbit: un viaje inesperado' (2012), entre tantas.

En más de medio siglo de carrera, Holm ha sido aclamado por la crítica y muestra de ello es que ha recibido nominaciones para los principales premios del cine, la televisión y el teatro.

Ian Holm, nominado a un premio Oscar

En el año 1981 optó al premio Oscar a mejor actor de reparto por 'Chariots of Fire', papel por el que sí recibió el premio de Cannes y el BAFTA, que también recibió por 'The Bofors Gun' (1968).

Asimismo, Holm ha estado nominado a los premios británicos por sus papeles en 'The Lost Boys' y 'Do You Remember' (1979), por 'Greystoke, la leyenda de Tarzán' (1984), por 'Game, Set and Match' (1988) y por 'La locura del rey Jorge' (1995).

Por otro lado, el actor inglés optó a los Emmy por la miniserie 'Las últimas rubias explosivas'(2000) y por 'Performance: King Lear' (1998).

Su agente ha confirmado el fallecimiento de Holm en el diario británico 'The Guardian'. "Con gran tristeza anunciamos el actor Sir Ian Holm falleció esta mañana a la edad de 88 años. Murió pacíficamente en el hospital, rodeado de su familia", señalan. "Era encantador, amable y ferozmente talentoso, lo extrañaremos enormemente", concluye.